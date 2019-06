La fine della storia dei Cranberries

IN THE END Cranberries BMG Rights (Vinile) Powered by

di Redazione Vinyl

Fin dal titolo è chiaro che In The End non è un disco venuto alla luce facilmente. La vicenda è tristemente nota: la cantante/leader della band irlandese, Dolores O’Riordan, è morta in una stanza d’albergo a gennaio del 2018.

I Cranberries da qualche mese stavano assemblando un nuovo album e gli 11 brani inclusi in questa uscita sono, in pratica, stati completati dopo la dipartita di Dolores, utilizzando provini, demo e incisioni già effettuate prima della tragedia.

Quindi questo è un disco, certo, ma è soprattutto un addio: è il capitolo finale del gruppo, che saluta per sempre Dolores e i propri fan, chiudendo un ciclo artistico-vitale. Dopo 30 anni e sette album in studio cala il sipario con una manciata di pezzi malinconici, il cui mood è ovviamente accentuato dalla backstory.

Lato A

All Over Now

Lost

Wake Me When It’s Over

A Place I Know

Catch Me If You Can

Lato B

Got It

Illusion

Crazy Heart

Summer Song

The Pressure

In The End