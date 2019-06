“Gemini”: Nerone rappa di sé stesso dalla A alla Z

GEMINI Nerone Musicast A Division of Believe (Digital Media)

Tra i diversi talenti del rap italiano emersi dal mondo del freestyle, quello di Nerone è uno dei più recenti. Oltre a contare tantissime partecipazioni alle più importanti kermesse di freestyle del paese, il rapper milanese ha anche vinto l'edizione del 2014 di MTV Spit, programma interamente dedicato al freestyle. Oltre a questo però c'è molto altro: Nerone vanta infatti un'ampia discografia, caratterizzata dalla sua notevole produttività, che vanta al suo interno EP, mixtape e album, con collaborazioni con diversi volti noti della scena in ciascun progetto.

Il suo ultimo lavoro si intitola “Gemini” e fa seguito a “Entertainer” - album del 2018 – e Hyp3r – mixtape del 2019. Le produzioni di “Gemini” sono interamente curate dal duo 2P – Adma, che aveva già collaborato con Nerone in passato. Diversi sono i featuring al microfono, tutti di caratura assoluta: Gemitaiz, Ensi, Jake La Furia, Warez, Nex Cassel e Egreen.

“Gemini” è un disco rap forte, d'impatto, con un grande focus sulla tecnica e sulla delivery, ma che grazie alla produzioni eclettiche ha anche un'anima da club, coinvolgente e frenetica. Nerone fa sfoggio delle sue capacità da rapper e scrive incastri su incastri, con schemi metrici più o meno serrati, giochi di parole, slanci di autocelebrazione e momenti molto (auto)ironici. Le scelte dei featuring si rivelano azzeccata, sia in un pezzo leggermente più introspettivo come “Sul Serio” - con Gemitaiz -, sia in esercizi di stile e autocelebrazione – come con Ensi e Jake La Furia in “Avengers” o Egreen e Nex Cassel in “Uno fisso”. Non mancano momenti più profondi e intimi, come “Mezza Siga”, un toccante brano dedicato ad un amico scomparso. “Gemini” restituisce un ritratto completo di quella che è la personalità di Nerone, in tutte le sue sfumature, e lo fan con del sano rap, classico e al tempo stesso attuale.