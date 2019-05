"Solo": ecco l'album d'esordio di Alberto, il tenore di "Amici"

SOLO Alberto Urso © Universal Music Italia Srl (Digital Media)

"Solo" è l'album d'esordio di Alberto Urso, il tenore di "Amici". Il cantante fa il suo esordio discografico ufficiale con un disco che contiene nove inediti e due cover e che prova ad unire il classico alla contemporaneità. La risposta "amiciana" a Lorenzo Licitra, il tenore che nel 2017 ha battuto i Maneskin a "X Factor"? Forse. Ma ormai quella di cantanti con alle spalle studi di canto lirico che però poi passano al pop non è più una novità (il caso più noto, in Italia, è chiaramente quello di Il Volo).

21 anni, originario di Messina, diplomato in teoria e solfeggio al conservatorio della sua città e poi in canto lirico al conservatorio di Matera, nella scuola di "Amici" Alberto si è fatto notare per aver interpretato con il suo vocione canzoni come "Il mare calmo della sera", "The power of love", "All of me", "Who wants to live forever", "'O sole mio", molto vicini alle sue corde. Una di queste è finita anche all'interno del disco: è quella di "Guarda che luna" di Fred Buscaglione. L'altra, invece, è una cover più "pop": quella di "Adesso tu" di Eros Ramazzotti.

I nove inediti contenuti nel disco mischiano sempre pop e lirica: tra questi c'è anche "Accanto a te" (scritta da un'altra concorrente del talent di Canale 5, Giordana Angi), "Non sarebbe passione" (firmata da Daniele Magro, già autore per - tra gli altri - Emma, Noemi e altre star del pop italiano). La produzione è di Celso Valli (già collaboratore di Bocelli, Il Volo, ma anche Eros Ramazzotti, Claudio Baglioni, Fiorella Mannoia, Vasco Rossi e Jovanotti) e di Pino Perris.