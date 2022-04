Tre Allegri Ragazzi Morti e Cor Veleno, unione di spiriti e anime

Davide Toffolo ha oltre cinquant’anni. Squarta quarantacinque. E i loro compagni di viaggio, ne I Tre Allegri Ragazzi Morti ne i Cor Veleno, hanno più o meno la stessa età. Il che è una buonissima notizia, in un mondo della musica che è invasa da una quantità innumerevole di adolescenti.

Esistono ancora artisti maturi, che del loro bagaglio di esperienze, di musica, di vita, hanno fatto e fanno tesoro e loro ne sono eccellentissimo esempio. Con un album che li vede insieme in maniera perfetta, da adulti, senza inseguire le mode, mettendo insieme rock, canzone e hip hop. Ma non con un lavoro alchemico e nemmeno matematico, tanto fai tu, tanto faccio io, ma con un’unione vera di spiriti e di anime.

"Meme K Ultra” è un album corposo, fatto di carne e sangue, di testi pensati e non gettati nel vento, di storie vissute o di racconti sensati, un album da ascoltare con attenzione, facendo caso a quello che Grandi Numeri e Toffolo dicono, mentre la musica scorre, potente e appassionata.

Canzoni, comunque, con una bella onda pop quando serve, con le melodie incastrate nel flow con saggezza e con ospiti che non sono lì tanto per fare, come Francesco Bearzatti, come la bravissima e originale Mimosa, come la voce leggendaria dell’ insostituibile Remo Remotti e come quella dell’instancabile Metal Carter.

C’è abbastanza musica nei 37 minuti dell’album per riempire molte delle vostre giornate, perché è musica da non consumare velocemente, tra un panino e una birra.