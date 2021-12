Robert Plant e Alison Krauss hanno rievocato la magia

Quattordici anni dopo il fortunato e meritevole "Raising Sand", che si guadagnò il deciso plauso della critica e un più che apprezzabile riscontro da parte del pubblico, Robert Plant e Alison Krauss sono tornati a mettere i loro talenti al servizio della musica e delle canzoni dando alle stampe il secondo capitolo del loro sodalizio, "Raise the Roof".

Squadra che vince non si cambia recita un adagio sempreverde e così in cabina di regia siede sempre il valente T Bone Burnett che è altresì membro della band che accompagna l'ex voce dei Led Zeppelin e la pluripremiata cantante e violinista country bluegrass statunitense. Backing band che si giova, oggi come allora, della sapienza chitarristica di Marc Ribot e del comparto ritmico formato da Dennis Crouch e Jay Bellerose, rispettivamente basso e batteria. Altre nobili corde presenti in "Raise the Roof" sono quelle perite del jazzista Bill Frisell, del Los Lobos David Hidalgo, di Buddy Miller qui anche al mandolino, mentre Stuart Duncan si prende cura di banjo, mandolino e violino.

Cover con inedito

I rimandi di Plant & Krauss al loro precedente episodio si colgono anche nella scelta dei brani proposti che pescano in un paio di occasioni nuovamente nel repertorio degli Everly Brothers ("The Price of Love") e di Allen Toussaint ("Trouble with my Lover"). E, in assoluto, nell'inesauribile songbook della canzone americana delle radici che sia folk, blues oppure country. In realtà almeno in un paio di casi ("Go Your Way" di Anne Briggs e "It Don't Bother Me" di Bert Jansch) ad essere riletto è il folk inglese parecchio caro al figlio d'Albione Robert Plant. In "Raise the Roof" è presente anche un inedito, "High and Lonesome", firmato da Plant e Burnett – detto per inciso, forse l'episodio più rock dell'intero disco - e la ripresa di un brano – quello che apre il disco - relativamente recente, "Quattro (World Drifts In)", tratto dal quarto album dei Calexico "Feast of Wire" del 2003.

Grazia e magia

Quattordici anni più tardi la magia che permeava "Raising Sand" è tornata ad aleggiare in "Raise the Roof", le voci di Robert e Alison – così lontane, ma così vicine – sono perfettamente supportate da una band puntuale ed ineccepibile, quanto a magia non è certo seconda ai protagonisti principali, che regala alle canzoni un qualcosa che è merce rara: la grazia.

L'ascolto dell'album ammalia e ipnotizza, i testi dei brani raccontano di amori finiti male, di storie dolenti che una volta concluse lasciano in eredità fantasmi con cui convivere per l'eternità, la gioia propriamente detta e la serenità non abitano i questi luoghi. Per il futuro rimane facile augurare a loro e a noi che ci possa essere spazio e tempo per un nuovo incontro tra i due in studio di registrazione.