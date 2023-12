Rockol Awards 2023: cominciano oggi le votazioni! I candidati

Tornano i Rockol Awards per la settima edizione! Finalmente si parte, da oggi si può iniziare a votare! Clicca qui.

A questa pagina, i lettori di Rockol potranno prendere visione delle rose dei candidati in lizza per aggiudicarsi i Rockol Awards 2023 nelle categorie migliore album italiano e migliore live italiano. Le rose sono composte da 50 artisti ciascuna per entrambe le categorie.

Le votazioni sono aperte dalle ore 10 di oggi, 29 novembre 2023, e proseguiranno fino alle ore 10 di giovedì 29 dicembre 2023. Il meccanismo del voto è davvero molto elementare. Per avere accesso alla votazione è sufficiente avere un account Facebook oppure un account Rockol. Vanno però tenute presenti poche semplici avvertenze:

non è possibile cambiare un voto una volta attribuito

è possibile completare la votazione in momenti diversi (ad esempio votando oggi il Miglior Live e in un secondo momento il Miglior Album, e viceversa).

si potrà esprimere un solo voto per ogni categoria: la moltiplicazione di identità tramite account email fittizi effettuata in maniera sistematica e organizzata potrà comportare l'annullamento del voto espresso per mezzo degli stessi.

Ogni settimana pubblicheremo una classifica parziale così da permettere di seguire lo svolgersi dell'andamento della votazione nelle due categorie, quella del Miglior Album e quella del Miglior Live.

Nelle righe a seguire potete consultare gli elenchi (in ordine assolutamente casuale) dei musicisti che potranno essere votati nelle due categorie.

Migliore album italiano

Annalisa – E poi siamo finiti nel vortice

Ariete – La notte

Baby Gang – Innocente

Baustelle – Elvis

Birthh – Moonlanded

Blanco – Innamorato

Bluem – Nou

Bud Spencer Blues Explosion - Next Big Niente

Vinicio Capossela – Tredici canzoni urgenti

Chiello - Mela marcia



Coez e Frah Quintale - Lovebars

Coma Cose – Un meraviglioso modo di salvarsi

Lucio Corsi - La gente che sogna

Dente - Hotel Souvenir

Diodato - Così speciale

Federico Dragogna – Dove Nascere

Drusilla Foer - DRU

Elodie - Ok. Respira

Emis Killa - Effetto notte

Ernia - Io non ho paura

Tiziano Ferro - Il mondo è nostro

Gazzelle - Dentro

Geolier – Il coraggio dei bambini

Giorgia- Blu

Francesco Guccini – Canzoni da intorto

Guè - Madreperla

Irama e Rkomi – No stress

Jovanotti - Il disco del sole

Levante - Opera futura

Ligabue – Dedicato a noi

Madame - L’amore

Maneskin - Rush!

Angelina Mango – Voglia di vivere

Emma – Souvenir

Marco Mengoni - Materia (Prisma)

Francesca Michielin - Cani sciolti

Mina - Ti amo come un pazzo

Motta - La musica è finita

Laura Pausini - Anime parallele

Omar Pedrini – Sospeso

Daniela Pes – Spira

Pinguini Tattici Nucleari - Fake news

Rose Villain - Radio Gotham

Daniele Silvestri – Disco X

Studio Murena – Vadirum

Tananai - Rave, eclissi

Tedua – La Divina Commedia

Tropico – Chiamami quando la magia finisce

Giovanni Truppi - Infinite possibilità per esseri finiti

Venerus - Il segreto

Migliore live italiano

Manuel Agnelli

Alice

Articolo 31

Baustelle

Blanco

Bud Spencer Blues Explosion

Calibro 35

Vinicio Capossela

Coez

Coma Cose

Carmen Consoli

Paolo Conte

Cosmo

Diodato

Elisa

Elodie

Ernia

Niccolò Fabi

Fabri Fibra

Fast Animals and Slow Kids

Tiziano Ferro

Geolier

Ghemon

Gianluca Grignani



Guè

Lazza

Le Luci della Centrale Elettrica

Levante

Ligabue

Madame

Maneskin

Marracash

Meg

Marco Mengoni

Francesca Michielin

Mr. Rain

Nada

Negrita

Nu Genea

Laura Pausini

Max Pezzali

Pinguini Tattici Nucleari

Eros Ramazzotti

Vasco Rossi

Enrico Ruggeri

Salmo

Santi Francesi

Tananai

Ultimo

Verdena

Per costituire il panel dei candidati votabili abbiamo preso in considerazione nuovi album e concerti/tour, usciti o avvenuti in Italia nel periodo che va dal 1° novembre 2022 al 31 ottobre 2023.

All'interno di questo arco temporale sono stati selezionati dalla redazione di Rockol 50 album e 50 concerti.

Per la categoria album sono state considerate solo pubblicazioni con nuove canzoni. Non sono state considerate ristampe, edizioni speciali di album originariamente usciti fuori dal periodo, dischi dal vivo, raccolte ed EP.

Per la sezione concerti, invece, sono stati considerati sia tour che concerti singoli.

I Rockol Awards 2023 sono realizzati in partnership con NUOVOIMAIE e SIAE.

Per segnalazioni e domande

Potete contattarci all'indirizzo awards@rockol.it