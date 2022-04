Eurovision 2022, i Rockin' 1000 registrano lo spot a Torino

Lo spot ufficiale dell'Eurovision Song Contest 2022, che sarà trasmesso in tutta Europa a partire dal 16 aprile, avrà per protagonisti i Rockin' 1000, la band nata da un'idea di Fabio Zaffagnini nel 2015 per invitare, tramite la potenza del web, i Foo Fighters a fare un concerto a Cesena (il video arrivò a Dave Grohl e soci che risposero alla chiamata organizzando nel novembre di quello stesso anno uno show nel comune romagnolo).

Registrato oggi in Piazza San Carlo a Torino, che dal 10 al 14 maggio prossimo ospiterà la prima edizione italiana in trentuno anni dell'Eurovision Song Contest, merito della vittoria dei Maneskin l'anno scorso a Rotterdam, lo spot vede la superband composta per l'occasione da 500 musicisti provenienti da tutta Europa tra vocalist, batteristi, bassisti, chitarristi e archi eseguire una versione inedita del "Te Deum", sigla storica dell'Eurovision, in chiave rock. .

In occasione delle riprese dello spot ufficiale dell'edizione 2022 della kermesse continentale, i musicisti di Rockin' 1000 hanno omaggiato anche l'Ucraina sulle note di "Give peace a chance" di John Lennon. La pace sarà il tema centrale dell'Eurovision Song Contest 2022 e gli organizzatori hanno deciso di espellere la Russia dalla competetizione. Confermata invece la partecipazione della band ucraina Kalush Orchestra, i cui componenti lo scorso mese avevano deciso di mettere in stand-by la loro carriera per arruolarsi nell'esercito ucraino: arriveranno a Torino per provare a vincere l'Eurovision con la loro "Stefania" e gli scommettitori li considerano come i favoriti, davanti a Mahmood e Blanco e alla loro "Brividi".

La versione "tagliata" della canzone del cantautore milanese e della 19enne rivelazione di "Mi fai impazzire", ridotta a 3 minuti per rispettare il regolamento dell'Eurovision, è leggermente diversa dall'originale: il brano, così come Mahmood e Blanco lo presenteranno sul palco del PalaAlpitour di Torino in occasione dell'Eurovision, si apre con la voce di Mahmood che interpreta a cappella i primi versi.

“Abbiamo iniziato a lavorare sulla performance da proporre all’Eurovision prestissimo, già tre settimane fa. Siamo molto felici e orgogliosi di rappresentare l’Italia. Abbiamo dovuto tagliare la canzone di circa 24 secondi per restare nei tempi della manifestazione e questo ci dispiace. Ma per noi il pezzo è forte. Le cose semplici sono le più forti, per questo non saliremo sul palco con 300 ballerini", .ha anticipato Blanco.

A condurre sul palco del PalaAlpitour di Torino l'Eurovision Song Contest 2022 saranno Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika, mentre Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, con la partecipazione di Carolina Di Domenico, commenteranno le tre fasi della gara, le due semifinali in programma il 10 e 12 maggio e la finale in programma il 14, su Rai1, Rai Radio2 e RaiPlay.