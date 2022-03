Ma l'Eurovision è davvero solo una gara canora? Ovviamente no. Mentre la crisi tra Ucraina e Russia fa impennare le quotazioni degli ucraini Kalush Orchestra, attualmente considerati i favoriti alla vittoria dell'Eurovision Song Contest 2022, in programma dal 10 al 14 maggio al PalaAlpitour di Torino, esce un libro che spiega perché l'evento va da sempre oltre la musica. "Capire l'Eurovision - Tra musica e geopolitica", edito da Vololibero Edizioni, ripercorre in 352 pagine la storia della kermesse, raccontando gli intrecci tra musica e politica sul palco dell'evento.

Uscirà il 29 aprile prossimo, a ridosso della prima edizione italiana in oltre trent'anni dell'Eurovision Song Contest, dove il tricolore sarà portato sul palco da Mahmood e Blanco con la loro "Brividi". Lo ha scritto Giacomo Natali: autore e analista di comunicazione e geopolitica, si occupa in particolare degli aspetti culturali e simbolici dei conflitti internazionali. Collabora, tra gli altri, con l’Istituto Treccani e l’Università degli Studi di Ferrara. La prefazione è invece della giornalista Marta Cagnola.

Con oltre duecento milioni di appassionati che lo seguono ogni anno, l’Eurovision Song Contest è la più grande manifestazione musicale al mondo. Ma la manifestazione va anche oltre la musica. Ecco allora artisti che raggiungono il palco schivando i colpi dei cecchini che assediano Sarajevo, grandi cantautori sostituiti perché volevano usare lingue proibite, famose band costrette a ritirarsi per dichiarazioni politiche, gli Abba e Serge Gainsbourg, Céline Dion e Conchita Wurst, canzoni censurate, sfide musicali tra paesi in guerra tra loro e le influenze delle reciproche alleanze. L’Eurovision rappresenta anche un’occasione unica per comprendere l’Europa, le sue radici e le sue tensioni. Qui tutto ciò è raccontate fino al folgorante successo dei Måneskin: "Se siete pronti a questo viaggio nell’Eurovision, sappiate però che non se ne torna più indietro - si legge nella scheda - condannati per sempre, una sera all’anno, a mettere da parte i vostri preconcetti per godervi i collegamenti in diretta e le interminabili sessioni di voto di una cinquantina di Paesi, come fossero una cosa importante. Perché, per allora, sarete convinti che lo siano davvero".