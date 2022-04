Gaia e Kateryna dei Go_A canteranno "Imagine" prima di Juve-Inter

Gaia e Kateryna, la frontwoman dei Go_A, la band ucraina vista in gara lo scorso anno all'Eurovision Song Contest con "Shum", si esibiranno prima del derby d'Italia Juventus-Inter domani sera allo Stadio Olimpico di Torino sulle note di "Imagine", la canzone-manifesto di John Lennon, diventata un inno per la pace: l'iniziativa porta la firma della Lega Calcio di Serie A, che ha deciso così di far arrivare alla popolazione ucraina, nel bel mezzo del conflitto contro la Russia, un gesto di solidarietà. L'esibizione sarà trasmessa in mondovisione.

All'iniziativa che coinvolge l'ex vincitrice di "Amici" e la musicista ucraina ha aderito anche SIAE. Così Giulio Rapetti Mogol, presidente della Società Italiana Autori e Editori, commenta l'idea della Lega Calcio di Serie A: "Non appena il Presidente della Lega Calcio di serie A, Lorenzo Casini, ha proposto a SIAE di essere partner di questa bellissima iniziativa ho immediatamente aderito con entusiasmo. Ringrazio Roberto Razzini, Managing Director di Sony Music Publishing Italia, e Gaia, giovane e bravissima cantautrice, come pure i dirigenti di SIAE che si sono immediatamente attivati per far giungere in Italia l’artista ucraina Kateryna Pavlenko, leader dei Go_A. Gli artisti sono contro tutte le guerre. Come non smette di dichiarare quotidianamente il Santo Padre, tutti dobbiamo dare il nostro contributo affinché questo scempio finisca al più presto".