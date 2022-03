Connecticut, incidente stradale per Chris Frantz e Tina Weymouth

Chris Frantz e Tina Weymouth, rispettivamente batterista e bassista dei Talking Heads di David Byrne nonché fondatori dei Tom Tom Club, sono rimasti coinvolti in un brutto incidente stradale due settimane in Connecticut. A raccontarlo è stato lo stesso Frantz sul proprio profilo Facebook ufficiale.

“La sera di due settimane fa io e Tina stavamo percorrendo la strada statale 1”, ha spiegato il batterista: “Ci siamo scontrati frontalmente con un ubriaco che stava guidando sul lato sbagliato della strada. Incredibilmente ce la siamo cavata. Tina ha fatto una TAC, e ha riportato la frattura dello sterno e di tre costole. Sta soffrendo molto, ma col tempo migliorerà. Ringraziamo i nostri angeli custodi e la Ford, che ha costruito una vettura che ha impedito che venissimo uccisi”.

Frantz e Weymouth sono sposati dal 1977 e hanno due figli: la coppia ha dato vita nel 1981 ai Tom Tom Club come progetto parallelo ai Talking Heads in compagnia di - tra gli altri - Adrian Belew e le sorelle di Weymouth Lani e Laura. Nel 1996 i due, insieme al già Modern Lovers e collega nei Talking Heads Jerry Harrison, diedero alle stampe come The Heads “No Talking, Just Head”, album realizzato con il contributo di una fitta schiera di cantante ospiti composta da - tra gli altri - Gordon Gano dei Violent Femmes, Ed Kowalczyk dei Live, Michael Hutchence degli INXS e Richard Hell.