Concerti, Mahmood annuncia il tour estivo

Dopo la tournée primaverile che lo vedrà andare in scena in Italia e in alcune città d’Europa, e la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest 2022 con Blanco grazie alla vittoria allo scorso Festival di Sanremo con “Brividi”, Mahmood sarà impegnato in una serie di concerti estivi in giro per la Penisola. Il cantante di “Soldi”, già vincitore della kermesse sanremese nel 2019, ha annunciato oggi le dodici date del “Ghettolimpo Summer Tour” con un post sui social.

Il 29enne artista, che sui palchi presenterà dal vivo il suo ultimo album, “Ghettolimpo”, uscito lo scorso giugno, darà il via al tour estivo il 7 luglio alla Cavea Parco Della Musica di Roma, per poi proseguire il 9 luglio al Brescia Summer Music 2022 di Brescia (presso l’Arena Campo Marte), l’11 luglio al Parco San Valentino di Pordenone, il 15 luglio in Piazza del Popolo a San Severino Marche (MC), il 18 luglio al Teatro Antico di Taormina, il 20 luglio al Roccella Summer Festival di Roccella Jonica (RC) (presso il Teatro al Castello), il 22 luglio alla Cava Del Sole di Matera in uno speciale concerto con orchestra, il 23 luglio al Luce Music Fest di Molfetta (BA) (presso la Banchina S. Domenico), il 26 luglio al Gran Teatro Puccini di Torre del Lago (LU), il 29 luglio al Castel On Air di Bellinzona (Svizzera). La tournée si concluderà poi a settembre con due appuntamenti: il 3 settembre al Palazzo Te di Mantova e il 5 settembre in Piazza dei Signori a Vicenza.

Mahmood ha offerto un’anteprima dei suoi prossimi spettacoli lo scorso 3 marzo quando, in visita a Expo 2020 Dubai, si è esibito in concerto al Millennium Amphiteatre dopo aver visitato - tra le altre cose - il Padiglione Italia e quello dell’Ucraina.