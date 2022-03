Eurovision, quando si esibiranno Mahmood e Blanco nella finale

Mancano due mesi alla finale di Eurovision, prevista per il 14 maggio, e parliamo già della scaletta? Sì, perché la macchina è già abbondantemente avviata e in questi giorni si sta svolgendo a Torino il meeting dei capi delegazione dei vari paesi.

In questa occasione l'Executive Supervisor dell Eurovision Song Contest, Martin Österdahl, ha sorteggiato la posizione in scaletta di Mahmood e Blanco, che rappresenteranno l'Italia con "Brividi": il duo si esibirà come 9° artista della Grand Final, a cui l'Italia partecipa di diritto sia come parte dei paesi "big five", sia come nazione ospitante.

Come mai la posizione è già decisa? Solitamente si sorteggia l'assegnazione alla prima o alla seconda metà dello show, ma è proprio la condizione di paese ospitante che impone, da regolamento, questa mossa.

Lo spiega a Rockol Eddy Anselmi, massimo esperto di ESC, autore e executive producer advisor dello shso

La posizione del paese ospitante è l'unica ad essere determinata per sorteggio, e quindi lasciata al caso. Alle altre nazioni viene assegnata solo, per sorteggio, la posizione nella prima o nella parte delle show, poi la scaletta viene fatta dal paese ospitante per motivi artistici, logistici, di scena o così via.

Determinando la posizione del paese ospitante per sortegggio si vuole evitare che favorisca i propri concorrenti e quindi creare una par condicio. Si fa così dal 2013: prima c'era invece un sorteggio integrale di tutte le posizioni in scaletta.

Bene, ma non benissimom verrebbe da dire: Mahmood e Blanco si esibiranno nella prima parte dello show, quella considerata meno pregiata in termini di effetti sul televoto, che si apre solo dopo tutte le votazioni.

Quindi l'esibizione nella seconda parte, più a ridosso delle votazioni del pubblico (quelle delle giurie nazionali si svolgono la sera prima) è considerata più vantaggiosa. I Maneskin l'anno scorso si erano esibiti nella seconda parte dello show.

Fino ad ora Mahmood e Blanco sono dati tra i favoriti della manifestazione, assieme insieme agli ucraini Kalush Orchestra. Nei giorni scorsi c'è stata la consueta non-polemica sulla modifica della canzone richiesta dal regolamento (che è in passato toccata praticamente a tutti i brani in gara). Lo show si svolgeràdal 10 al 14 maggio al PalaAlpitour di Torino con la conduzione di Laura Pausini, Mika, Alessandro Cattelan