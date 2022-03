Eurovision 2022: l'impatto che la crisi Ucraina avrà sulla gara

Fino a una decina di giorni fa la vittoria dell'Ucraina all'Eurovision Song Contest 2022 appariva poco probabile. Gli scommettitori erano tutti concordi nel considerare come vincitori annunciati - ancor prima di leggere la lista completa dei partecipanti: alcune nazioni devono ancora scegliere il proprio rappresentante - i "nostri" Mahmood e Blanco, lanciatissimi dopo la vittoria al Festival di Sanremo con la loro "Brividi", il cui successo ha raggiunto presto dimensioni internazionali. Poi, mentre la delegazione ucraina dell'Eurovision faceva i conti con il caso Alina, ritiratasi dopo aver vinto il concorso interno, lasciando il posto ai Kalush Orchestra, la crisi tra Ucraina e Russia è precipitata, con le conseguenze che conosciamo. Facendo impennare le quotazioni di Kiev all'Eurovision. Come è possibile?

Qualcosa di più che un trionfo del kitsch

Chi conosce la storia dell'Eurovision sa bene che la kermesse continentale, nata in pieno secondo dopoguerra, nel 1956, per celebrare il ritrovato spirito di coesione dei paesi europei, è qualcosa di più che un semplice trionfo del kitsch: qualcuno ha definito l'evento, non a torto, uno specchio per comprendere l'Europa di oggi e i suoi equilibri geopolitici, nonostante negli anni si sia via via allargato anche verso oriente, ammettendo alla gara anche paesi che non fanno parte del Vecchio Continente (dall'Egitto a Israele, passando addirittura per l'Australia, che dal 2015 gareggia per "vicinanza culturale"). Lo sa in fondo anche l'Ebu, l'Unione Europea di Radiodiffusione, l'ente che organizza l'evento, che in un primo momento si era rifiutato di escludere la Russia dall'edizione 2022 sostenendo che l'Eurovision fosse "un evento culturale non politico" (motivo per il quale la Georgia nel 2009 venne esclusa dall'Eurovision di Mosca perché la band Stephane & 3G nel bel mezzo di un'altra crisi che riguardava la Russia, quella con la Georgia appunto, si presentò con un brano che era un chiaro attacco a Putin, "We don't wanna put in").

L'esclusione della Russia

Alla fine i vertici dell'organizzazione hanno deciso di deppennare Mosca dall'elenco dei partecipanti: "La decisione riflette la preoccupazione che, alla luce della crisi senza precedenti in corso in Ucraina, l'inclusione di un partecipante russo possa portare discredito alla manifestazione - hanno fatto sapere in una nota - l'Ebu è un’associazione di emittenti apolitica impegnate a sostenere i valori del servizio pubblico. Restiamo impegnati a proteggere i valori di un concorso culturale che promuove lo scambio e la comprensione internazionale, riunisce il pubblico, celebra la diversità attraverso la musica e unisce l'Europa su un unico palco”.

Il tutto mentre i tre componenti della band ucraina dei Kalush Orchestra, che a maggio dovrebbero portare la bandiera gialloblu sul palco del PalaAlpitour di Torino, annunciavano la decisione di .arruolarsi nell'esercito di Kiev, che in questi giorni drammatici sta difendendo l'Ucraina dall'invasione russa.

La storia

A fare da ideale sfondo alla storia dell'Eurovision c'è sempre stata l'altra Storia, quella con la "s" maiuscola. I palchi dei vari palasport che negli anni hanno ospitato l'evento hanno spesso ospitato guerre combattute non a colpi di arma da fuoco ma a suon di canzoni, balletti e quant'altro. Di esempi da fare ce ne sarebbero moltissimi - dal Libano che nel 2005 si ritirò per non mandare in onda l'esibizione dell'israeliana Shiri Maimon con "HaSheket SheNish'ar" alla faida tra Azerbaijan e Armenia - e molti, tra quelli più recenti, riguardano proprio Ucraina e Russia. Nel 2014 a Copenhagen, città che quell'anno ospitava l'Eurovision, le russe Tolmachevy Sisters, in gara con "Shine", vennero duramente contestate durante la diretta televisiva per via della recente annessione della Crimea da parte di Mosca.

Russia e Ucraina all'Eurovision

Ciò nonostante, il duo riuscì a classificarsi settimo, soprattutto grazie alla spinta delle giurie nazionali, mentre il televoto - non è possibile votare dal proprio paese per il proprio paese - bocciò sonoramente "Shine": la Russia ottenne punteggi alti da parte di Bielorussia, Armenia e Moldavia, i paesi che - secondo la teoria dei "blocchi strategici", che si basa sui legami politici tra stati legati tra loro da rapporti di amicizia o cuginanza - rientrano nel blocco cosiddetto "sovietico", quello dei paesi dell'ex Patto di Varsavia ancora legati a Mosca. Nel 2016 l'ucraina Jamala portò sul palco dell'Ericsson Globe Arena di Stoccolma "1944", una

canzone cantata in parte in lingua tartara e dedicata alle sofferenze della minoranza tartara di Crimea sotto Stalin: in quel caso, nonostante le proteste della Russia, l'Ebu non chiese il ritiro della cantante e della canzone, che vinse ottenendo il massimo dei punteggi da parte di paesi come Bosnia ed Erzegovina, Georgia, Lettonia, Macedonia, Moldavia, Polonia, Serbia e Slovenia. Uno smacco per la Russia, che nel 2017 neppure gareggiò a Kiev.

Una vittoria scontata?

Il fatto che l'edizione del 2022, in programma dal 10 al 14 maggio a Torino, dopo la vittoria dei Maneskin l'anno scorso a Rotterdam, capiti in questo preciso momento storico, è significativo e sarà interessante scoprire se ancora una volta l'Eurovision si rivelerà una cartina di tornasole per gli equilibri geopolitici continentali. Va detto che "Stefania", il brano dei Kalush Orchestra selezionato per partecipare alla kermesse, non è un brano propriamente politico, ma sul palco del PalaAlpitour potrebbe assumere quel peso: scritta interamente in lingua ucraina, la canzone è un'ode alle madri, dipinte come figure forti e amorevoli. Una vittoria, di fronte ai 200 milioni di spettatori che seguono ogni anno la kermesse, sarebbe scontata. Ma neanche troppo.