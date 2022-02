Mahmood, la partecipazione all'Eurovision modifica il calendario del suo tour

A seguito della partecipazione all’Eurovision Song Contest, che si svolgerà a Torino dal 10 al 14 maggio, Mahmood, vincitore del 72° Festival di Sanremo con il brano “Brividi” si vede costretto a rinviare le date del suo tour di Torino, Firenze, Padova, Nonantola (Mo) e annuncia la data zero, prevista per giovedì 21 aprile al Live Music Club di Trezzo sull’Adda, in provincia di Milano.

Dopo il concerto a Trezzo sull'Adda il musicista milanese darà il via al tour europeo il 23 aprile al Bataclan di Parigi, per tornare ad esibirsi in Italia il 16 maggio al Teatro della Concordia di Venaria, nelle immediate vicinanze di Torino.

Calendario aggiornato del tour:

21 aprile 2022 - Live Music Club, Trezzo Sull’Adda (MI)

16 maggio 2022 – Teatro della Concordia, Venaria (TO) (recupero del 20/11/2021; 13/05/2022)

17 maggio 2022 - Alcatraz, Milano (recupero del 23/11/2021)

18 maggio 2022 - Alcatraz, Milano (recupero del 24/11/2021)

21 maggio 2022 - Atlantico Live, Roma (recupero del 13/11/2021)

22 maggio 2022 - Palapartenope, Napoli (recupero del 12/11/2021)

24 maggio 2022 - Tuscany Hall, Firenze (recupero del 16/11/2021; 11/05/2022)

25 maggio 2022 - Gran Teatro Geox, Padova (recupero del 10/05/2022)

28 maggio 2022 - Atlantico Live, Roma

30 maggio 2022 - Alcatraz, Milano

31 maggio 2022 - Vox Club, Nonantola (MO) (recupero del 19/11/2021; 14/05/2022)

I biglietti acquistati restano validi per le nuove date corrispondenti. Info biglietti: www.ticketone.it e www.friendsandpartners.it