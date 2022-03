Jovanotti saluta la primavera con una nuova “I love you baby”

Con l’inizio della primavera che prepara l'arrivo dell’estate, Jovanotti guarda avanti e per accompagnare i fan verso il ritorno dei suoi concerti-show sulle spiagge ha pubblicato oggi, 21 marzo, un nuovo singolo. Il brano si intitola “I love you baby” e non è completamente nuovo: si tratta di un'altra versione di una delle cinque canzoni del “Disco del sole” prodotte con Rick Rubin e pubblicate da Lorenzo lo scorso dicembre. Nel corso degli ultimi mesi il cantautore di “Serenata rap” ha giocato e proposto il pezzo più volte sotto nuove vesti ai fan sui social, e ora lo ripropone con la produzione di Sixpm.

La nuova versione di “I love you baby”

Curata dal produttore napoletano Sixpm, all’anagrafe Andrea Ferrara e già collaboratore di - tra gli altri - Elisa per il suo ultimo album “Ritorno al futuro / Back to the future” in cui è ospite anche lo stesso Jova, la versione primaverile di “I love you baby” si costruisce su un ritmo allegro e insistente, che conquista e mette gioia colorandosi dei battimano, del suono di una chitarra acustica e di una sezione di archi. Fatto per essere cantato e suonato alle feste estive e sulle spiagge, il brano gioca tutto sul ripetersi accattivante della frase “I love you baby” nel ritornello, attorno a cui Jovanotti articola nel testo (disponibile qui) pensieri su “cosa succede alle loro menti / Che si intrecciano a pensare, non riescono a volare” o dichiarazioni semplici e dirette come “Meno male che esisti / Che sennò ti avrei dovuto inventare da zero / Come fanno gli artisti”.

“Ci siamo divertiti a cucire un abito da ballo per questa canzone che amo e che non vedo l’ora di fare dal vivo quando saremo tutti insieme con la voglia di guardare avanti”, ha scritto sui social per presentare il nuovo singolo la voce di “A te”, che dal prossimo mese di luglio tornerà ad animare le spiagge italiane con il “Jova beach party 2022”.

Ha aggiunto: “‘I love you baby’ l’ho scritta sopra un demo strumentale che mi aveva mandato il mio Riccardo Onori dicendomi ‘mi è venuta questa idea musicale magari ci senti dentro una canzone’. ‘I love you baby’ è un rock’n’roll che voglio suonare dappertutto, con una band, fischiettandola, con le pentole, dai giradischi, con la chitarra con una corda rotta, con l’orchestra sinfonica del pianeta Venere, finché non vedrò ‘la luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi’”.

La versione “invernale” di “I love you baby”

A differenza di come suona ora il brano, la prima versione di “I love you baby” uscita a dicembre si caratterizzava per i suoni elettronici che sorreggevano la melodia e il ritmo solare e attraente del pezzo mischiandosi alla chitarra e agli archi. Per presentare la traccia, ora non più disponibile sulle piattaforme digitali ma di cui si trova ancora qualche traccia in rete (essendo anche stata pubblicata sui social da alcuni utenti), Jovanotti al tempo dell’uscita delle cinque canzoni del “Disco del sole”, prodotte con Rick Rubin e finalizzati la scorsa settimana a Milano con Pino Pinaxa Pischetola, aveva fatto sapere: “Lo ammetto, sono pazzo di questo pezzo.

Lo so non è elegante dirlo ma è così, se lo avesse fatto un altro gli farei la ola, per fortuna l’ho fatto io. È una canzone d’amore, è per una ragazza che deve scalare una montagna, attraversare l’oceano a nuoto, baciare un rospo in bocca senza nessuna garanzia che si trasformerà in principe. Certe cose non si possono dire in modo enfatico, bisogna dirle ballando, agitando le braccia, alzando il volume, cantando al limite della tonalità, un passo prima che la voce diventi un urlo". E ancora: "Il pezzo è nato con Riccardo Onori alla chitarra, ed era un rock’n’roll un po’ troppo tradizionale per me, così ci ho registrato sopra una linea di moog che poi ho dimenticato. Mr. Rubin che vuol sentire soprattutto le cose di cui mi vergogno un po’ (perché le cose forti si trovano quasi sempre oltre al pudore e alle zone comode) ha detto 'per me il pezzo musicalmente è qui, in questo moog fuori contesto’”.

Dalla prima pubblicazione di “I love you baby” a ora, il cantautore ha più volte proposto il pezzo sotto vesti e stati d’animo diversi ai fan su TikTok:

Oltre ad “I love you baby”, Lorenzo Cherubini aveva pubblicato anche i brani “La primavera”, “Un amore come il nostro”, “Tra me e te” e “Border jam” per svelare l’ossatura del “Disco del sole”, progetto anticipato dal singolo “Il boom” - di cui sono stati realizzati oltre venti remix - e descritto come “un oggetto volante non identificato, è uno streaming, una filosofia, ma soprattutto è il flusso di brani scritti da Lorenzo a due anni e mezzo di distanza da ‘La nuova era’”.

“Otto pezzi nuovi” ad aprile

Con l’idea di “seguire l’energia senza barriere della musica di oggi”, come detto da Jovanotti durante la presentazione dei nuovi appuntamenti con il "Jova beach party", l’intento del cantautore è quello di pubblicare pezzi nuovi a “scadenza irregolare”. Ecco che, anticipando la pubblicazione della nuova versione di “I love you baby”, qualche giorno fa con un video pubblicato sui social Lorenzo ha preparato i fan all’arrivo di nuova musica.

“Ci siamo! Tra lunedì e martedì finiamo i pezzi, li mixiamo. E il primo aprile usciamo con otto pezzi nuovi. Primo aprile: sarà un pesce d’aprile o sarà vero? Lo scoprirete”, ha affermato l’artista.