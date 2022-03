David Crosby su Roger Waters: "Non mi piace per niente"

L'80enne eroe della West Coast David Crosby non è uno che certo si tiene il cecio in bocca, i peli sulla lingua lui non li ha mai avuti ed è sempre andato diretto al punto, a volte esagerando. Quindi, invitarlo a un 'domanda e risposta' con i fan, come accaduto nei giorni scorsi, è sempre un'esperienza istruttiva... anche quando c'è da esprimere giudizi sui suoi colleghi. In uno di questi tweet, ha rivelato che a lui non piace molto l'ex Pink Floyd Roger Waters.



Come risaputo, dire che la relazione tra gli ex compagni di band nei Pink Floyd

David Gilmour e Roger Waters non è stata e non sia delle migliori, è più di un eufemismo. Dovendo scegliere tra i due David Crosby propende decisamente per il campo di Gilmour. In più ci ha anche collaborato, coadiuvato dal vecchio pard Graham Nash, ai cori della title track del terzo album solista di Gilmour "On An Island" (leggi qui la recensione), pubblicato nel marzo 2006.

Does not appeal to me at all https://t.co/1Miq9PYc5w — David Crosby (@thedavidcrosby) March 15, 2022

Who ? …Roger ? No ….I just don’t like him https://t.co/AjEUmf89xG — David Crosby (@thedavidcrosby) March 15, 2022

La collaborazione venne ripetuta anche nel successivo disco solista del chitarrista dei Pink Floyd, il suo quarto e ad oggi ultimo, "Rattle That Lock" ( leggi qui la recensione ), uscito nel settembre 2015, ai cori, sempre con Nash, nella quarta traccia in scaletta “A Boat Lies Waiting”.Uno dei fan prima si è complimentato via Twitter per l'ottima qualità di "On An Island" e poi gli ha chiesto una opinione su Roger Waters. In risposta Croz ha ammesso che a lui Waters proprio non piace. Un'altra persona gli ha allora chiesto se ci fossero stati dei problemi tra i due, se magari in passato avessero avuto modo di polemizzare. David Crosby ha negato la cosa dichiarando che la sua opinione su Waters non era viziata da problemi di carattere personale.Queste le domande e le risposte tra i fan e David Crosby: "Sono stato davvero soddisfatto da “On An Island” di David Gilmour. Per me, è davvero sofisticato ed ha il fascino di un classico. E di Waters cosa dici? È bravo? È cool?". In tutta risposta, il musicista americano ha tagliato corto: "Non mi piace per niente." Un altro fan allora ha rilanciato: "Lui ti ha ferito, vero?". Croz, di rimando: "Chi? Roger? No, è solo che non mi piace.“