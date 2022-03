“Sweetest Pie” di Megan Thee Stallion e Dua Lipa è davvero sexy

Mettere insieme due popstar, una statunitense, Megan Thee Stallion, e l'altra britannica, Dua Lipa e affidare loro una canzone pare un poco della serie 'volete vincere facile'. Nello specifico la canzone è intitolata “Sweetest Pie”, e farà parte del prossimo album della 27enne Megan di prossima uscita destinato a raccogliere l'eredità del debutto discografico, datato novembre 2020, “Good news”.

Del suo nuovo album, che non ha ancora una data di pubblicazione, la rapper texana ha dichiarato: “Questo album è stato il più emozionante da registrare. Mi aprirò finalmente in merito a cose delle quali non ho mai parlato pubblicamente. Sono nervosa e impaziente di far sentire ai fan questa parte della mia personalità”.

Tornando a “Sweetest Pie” è un brano che contiene molteplici doppi sensi sessuali, se non quando abbandona i giri di parole e va giù piatto e diretto ('I ain't never had to chase dick in my life' oppure 'Pussy tighter than a bitch, he ain't had it like this'). La canzone è accompagnata da un video diretto da Dave Meyers assolutamente all'altezza del testo con gran tripudio di movimenti pelvici e non, in abiti adamitici, con ammiccamenti vari.

Parlando al podcast 'At Your Service' di Dua Lipa, a proposito di “Sweetest pie” Megan Thee Stallion ha dichiarato senza mezzi termini, come da sua abitudine: “Un ragazzo può rappare di prendere pillole e godersi quattro donne contemporaneamente e non è un problema per nessuno. Ma se Megan Thee Stallion dice, 'Mangiami la figa, succede un putiferio. Subito a dire, 'Farai meglio a non dire mai più quella parola nella tua vita'. Io devo assolutamente far sapere alla gente che il piacere non va in una sola direzione. Quindi, se vi offendete quando una donna parla di come le piace essere soddisfatta, allora penso che dobbiate fare un passo indietro e rivalutare quello che vi piace".

Come Megan Thee Stallion anche Dua Lipa è al lavoro sul suo nuovo album, il terzo in carriera, dopo i fasti raggiunti con “Future nostalgia” (leggi qui la recensione) uscito nel marzo 2020. Nel corso di una intervista a fine gennaio la musicista londinese di origine kosovara aveva anticipato, a proposito del futuro disco: “Ha una visione. Ha un nome, credo, per ora. È stato divertente sperimentare. Farò sempre musica pop, ma ha il suo suono unico, che è eccitante e qualcosa che sembra uno sviluppo di ‘Future nostalgia’”. Seppur convinta dalla sua nuova proposta musicale però ammette: "In tutta onestà, probabilmente non è quello che i miei fan vogliono ascoltare”.

Dua Lipa è attualmente in tour e presenterà dal vivo le canzoni di “Future nostalgia” anche in Italia i prossimi 25 e 26 maggio al Forum di Assago (Milano), e poi alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) il 28 maggio.