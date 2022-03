Ritchie Blackmore non ascolta più musica rock perché...

I Deep Purple si sono formati nel 1968 e, nonostante una storia piuttosto movimentata con vari cambi di formazione causati da differenti visioni personali e creative, ancora ai giorni nostri sono in piena attività e riscuotono un più che discreto successo. Ne fanno fede i due album pubblicati in questi anni Venti: “Whoosh” (leggi qui la recensione) nel 2020 e il disco di cover “Turning to crime” (leggi qui la recensione) dato alle stampe non più tardi del dicembre 2021.

Tra i segreti del successo dei Deep Purple senza dubbio il talento alla chitarra di Ritchie Blackmore , che dopo avere fondato il gruppo se ne andò nel 1975 per dare vita ai Rainbow, per rientrarvi poi nel 1984 e andarsene, questa volta definitivamente nel 1993. Blackmore, che ora ha 76 anni, è considerato una leggenda del rock, ma nel tempo il musicista inglese ha di molto cambiato il suo pensiero riguardo questo genere musicale.

Nonostante moltissimi chitarristi rock l'abbiano indicato come loro principale ispirazione, per citarne un paio, Brian May e Yngwie Malmsteen, Blackmore da tempo dice di non ascoltare più musica rock.

I motivi a suo dire risiedono nel fatto che la musica rock al giorno d'oggi sta diventando sempre più "generica". Tuttavia riconosce che ora suonare la chitarra è più difficile e c'è uno standard qualitativo più elevato. “Di questi tempi non ascolto troppo rock and roll. Trovo che a volte sembri un po' generico. Mi sento come se, "Beh, l'ho ascoltato anni fa". Anche se penso che ora lo standard del modo di suonare la chitarra sia davvero alto. Troppa concorrenza. Torno alla musica rinascimentale".



Blackmore è sempre stato appassionato di musica rinascimentale, la musica che si suonava in Europa nel XV e XVI secolo, tanto da avere fondato insieme alla moglie Candice Night i Blackmore's Night, una formazione, come la definisce lui, di rock rinascimentale che ha al suo attivo una dozzina di album, l'ultimo dei quali, "Nature's Light", è stato pubblicato nel marzo del 2021.