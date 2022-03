Tre Allegri Ragazzi Morti e Cor Veleno: esce l’album congiunto

Dopo aver preparato la strada per l’arrivo di un album congiunto con il singolo "La gente libera” e aver annunciato un tour insieme in partenza da aprile, i Tre Allegri Ragazzi Morti e i Cor Veleno hanno annunciato l’uscita di un disco collaborativo.

Nato dall’incontro tra la band rock e quella hip hop avvenuto a Roma a fine 2019, il progetto si intitolerà “Meme K Ultra” e sarà pubblicato il prossimo 25 marzo per La Tempesta Dischi e Artist First. Il titolo del disco, ha raccontato il supergruppo in un comunicato, “è un gioco di parole che lasciamo a voi scoprire. Se non riuscite a scoprirlo, resta sempre un titolo fortemente ritmico, e musicale. Come tutto il lavoro”.

Nell’annunciare l’uscita di “Meme K Ultra”, i Tre Allegri Ragazzi Morti e i Cor Veleno hanno anche svelato la copertina e la tracklist del disco. La parte grafica dell’album è stata curata da Davide Toffolo, disegnatore e fumettista, oltre che musicista e voce del gruppo formatosi a Pordenone. I disegni e il collage centrale presenti nella copertina del vinile del disco, invece, sono stati realizzati da Toffolo insieme ad Alessandro Barinciani, che ha curato la progettazione grafica.

“Entrambi abbiamo un simbolo molto forte che ci caratterizza, per i Cor Veleno la tigre, per i Tre Allegri Ragazzi morti la maschera”, ha spiegato Davide Toffolo: “Nei ragionamenti fatti per trovare il modo più interessante per raccontare il nostro incontro abbiamo da subito pensato alla tigre con la maschera, che è un'immagine fortissima che diventa una forma nuova e potente che rinnova entrambe le iconografie.”

Oltre che dal brano "La gente libera”, “Meme K Ultra” è anticipato dal singolo "A me di Roma piace il rap", realizzato in collaborazione con Metal Carter - già Truce Boy e TruceKlan - e accompagnato dal video animato riportato di seguito.

Ecco la tracklist e la copertina di “Meme K Ultra”:

01. L’effetto del merlo

02. Meme K Ultra

03. Come le onde

04. A me di Roma piace il rap (feat. Metal Carter)

05. Chiedo il nome (feat. Remo Remotti)

06. La gente libera

07. Meglio andarsene affanculo

08. A volte ci consola

09. La tua anima che balla (feat. Mimosa)

10. Mica serve avere fatto la guerra

11. La musica sai che cos’è? (feat. Francesco Bearzatti)