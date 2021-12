Tre Allegri Ragazzi Morti e Cor Veleno: da aprile in tour

Dopo la pubblicazione del singolo "La gente libera", primo brano del nuovo progetto dei Tre Allegri Ragazzi Morti e Cor Veleno e anticipazione del loro album collaborativo in uscita la prossima primavera, la band rock e quella hip hop hanno annunciato le prime date del loro tour che prendera il via ad aprile 2022.

Il supergruppo, che vedrà le due formazioni andare in scena sullo stesso palco, sarà dal vivo a Pordenone in data zero per poi fare tappa a Milano, Bologna, Roma e a Napoli con il concerto di chiusura. I biglietti per gli spettacolo finora annunciati sono già in vendita.

Il calendario con le date a oggi confermate è stato condiviso sui social dal gruppo di Davide Toffolo e dai Cor Veleno.