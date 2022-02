Concerti, Marracash annuncia le date estive del 'Persone tour'

Di rinvio in rinvio (causa covid) finalmente il prossimo 12 luglio parte il tour di Marracash dove presenterà dal vivo sul palco le canzoni dei suoi due ultimi due album: “Persona” (leggi qui la recensione) pubblicato nell'autunno 2019 e il più recente “Noi, loro, gli altri” (leggi qui la recensione) che ha raggiunto il mercato lo scorso novembre.

Il ciclo di concerti del musicista milanese è stato chiamato “Persone Tour” e conta 17 appuntamenti nei palasport italiani più 13 date negli spazi all'aperto nelle rassegne estive. I live precedentemente previsti in primavera sono spostati a settembre. E' stata aggiunta una sesta data al Mediolanum Forum di Assago, vicino Milano, e un nuovo e terzo appuntamento al Palazzo dello Sport di Roma.

Calendario:

12 LUGLIO 2022 - STUPINIGI SONIC PARK - NICHELINO (TO)

13 LUGLIO 2022 – PORTO ANTICO - GENOVA

15 LUGLIO 2022 - BRESCIA SUMMER MUSIC (ARENA CAMPO MARTE) – BRESCIA

16 LUGLIO 2022 - LUCCA SUMMER FESTIVAL (PIAZZA NAPOLEONE) – LUCCA

20 LUGLIO 2022 – FERRARA SUMMER FESTIVAL (PIAZZA TRENTO TRIESTE) – FERRARA

22 LUGLIO 2022 - AMA FESTIVAL (VILLA CA’ CORNARO) – ROMANO D’EZZELINO (VI)

23 LUGLIO 2022 - FESTIVAL DI MAJANO - MAJANO (UD)

26 LUGLIO 2022 – SONIC PARK (CAVA DEL SOLE) - MATERA

30 LUGLIO 2022 – ARENA DELLA REGINA – CATTOLICA (RN)

07 AGOSTO 2022 - ZOO MUSIC FEST (PORTO TURISTICO) - PESCARA

09 AGOSTO 2022 - SOTTOSOPRA FEST (PARCO GONDAR) - GALLIPOLI (LE)

11 AGOSTO 2022 - ROCCELLA SUMMER FESTIVAL (CASTELLO) - ROCCELLA JONICA (RC)

13 AGOSTO 2022 - SOTTO IL VULCANO FESTIVAL (VILLA BELLINI) – CATANIA

10 SETTEMBRE 2022 – PALAINVENT – JESOLO (VE) (recupero 28 marzo 2020, 3 aprile 2021, 29 gennaio 2022 e successivamente 18 maggio 2022)

13 SETTEMBRE 2022 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO (recupero 3 aprile 2020, 13 settembre 2020, 7 aprile 2021 e successivamente 1 febbraio 2022)

14 SETTEMBRE 2022 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO (recupero 4 aprile 2020, 14 settembre 2020, 8 aprile 2021 e successivamente 2 febbraio 2022)

16 SETTEMBRE 2022 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO (recupero 18 aprile 2020, 16 settembre 2020, 3 maggio 2021 e successivamente 15 febbraio 2022)

18 SETTEMBRE 2022 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO

20 SETTEMBRE 2022 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO (recupero 2 maggio 2020, 17 settembre 2020, 4 maggio 2021 e successivamente 16 febbraio 2022)

21 SETTEMBRE 2022 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO

23 SETTEMBRE 2022 – PALAZZO DELLO SPORT – ROMA (recupero 6 aprile 2020, 20 ottobre 2020, 16 aprile 2021, 5 febbraio 2022 e successivamente 1 giugno 2022)

25 SETTEMBRE 2022 – ARENA DI VERONA – VERONA (recupero 22 maggio 2020, 18 settembre 2021 e successivamente il 28 aprile 2022)

27 SETTEMBRE 2022 – PALA ALPITOUR – TORINO (recupero 28 aprile 2020, 27 ottobre 2020,19 aprile 2021, 12 febbraio 2022 e successivamente 6 giugno 2022)

1 OTTOBRE 2022 – PALAZZO DELLO SPORT – ROMA (recupero 2 giugno 2022)

2 OTTOBRE 2022 – PALAZZO DELLO SPORT – ROMA

4 OTTOBRE 2022 – PALA PARTENOPE – NAPOLI (recupero 9 aprile 2020, 22 ottobre 2020, 14 aprile 2021, 25 febbraio 2022 e successivamente 25 maggio 2022)

5 OTTOBRE 2022 – PALA PARTENOPE – NAPOLI (recupero 17 aprile 2021, 26 febbraio 2022 e successivamente 26 maggio 2022)

7 OTTOBRE 2022 – PALAFLORIO – BARI (recupero del 7 maggio 2020, 1 novembre 2020, 13 aprile 2021, 22 febbraio 2022 e successivamente 30 maggio 2022)

10 OTTOBRE 2022 – PALACATANIA – CATANIA (recupero 9 maggio 2020, 30 ottobre 2020, 11 aprile 2021, 19 febbraio 2022 e successivamente 28 maggio 2022)

15 OTTOBRE 2022 – UNIPOL ARENA – BOLOGNA (recupero 24 aprile 2020, 24 ottobre 2020, 22 aprile 2021, 11 febbraio 2022 e successivamente 4 giugno 2022)

16 OTTOBRE 2022 – NELSON MANDELA FORUM – FIRENZE (recupero 16 aprile 2020, 26 ottobre 2020, 21 aprile 2021, 4 febbraio 2022 e successivamente 23 maggio 2022)

I biglietti per i nuovi appuntamenti di Milano, Roma e per i concerti estivi sono in vendita da oggi mercoledì 23 febbraio. I biglietti precedentemente acquistati per le date indoor e per l’Arena di Verona rimarranno validi per i nuovi spettacoli. Per ogni informazione sui biglietti consultare il sito www.friendsandpartners.it.