Morte di Mark Lanegan, i tributi degli artisti

Ha colpito al cuore la comunità musicale internazionale la scomparsa di Mark Lanegan, il già leader degli Screaming Trees e figura di spicco della scena grunge di Seattle da anni titolare di un fortunata carriera solista e di collaborazioni con nomi di primo piano del panorama rock mondiale come P.J. Harvey e Queens of the Stone Age.

A nemmeno un’ora dalla comunicazione data dalla famiglia dell’artista attraverso i suoi canali ufficiali, i social già si stavano popolando dei commossi omaggi tributati all’artista scomparso da amici e colleghi.

Tra i più tempestivi c’è stato anche l’italiano Max Collini, già leader degli Offlaga Disco Pax, che in una story sul proprio canale Instagram ufficiale ha ricordato “Tono metallico standard”, brano incluso in “Socialismo tascabile” del 2005 nel testo del quale è citato lo stesso Lanegan:

Mark Lanegan rest easy mate. A real singer. ❤️ — Sleaford Mods (@sleafordmods) February 22, 2022

“Un vero cantante”, hanno commentato gli Sleaford Mods: “Riposa in pace, amico”.

Oh no. Terrible news that Mark Lanegan has left us. Safe travels man - you’ll be missed 💔 — Tim Burgess (@Tim_Burgess) February 22, 2022

“Una notizia tremenda quella della scomparsa di Mark Lanegan”, ha scritto il frontman dei Charlatans Tim Burgess: “Fai buon viaggio, ci mancherai”.

“Notizia terribile”, secondo Irvine Welsh, l’autore del bestseller “Trainspotting”.

Hearing about Mark Lanegan passing away has properly stopped me in my tracks. I’m absolutely gutted. Met him on a couple of occasions and I was nervous because I loved him so much. He was a perfect gentleman, really kind. One of THE great singers of the last 30 years. So sad 💔 — Badly Drawn Boy (@badly_drawn_boy) February 22, 2022

“Apprendere della morte di Mark Lanegan mi ha paralizzato”, ha fatto sapere Badly Drawn Boy: “Sono devastato. L’ho incontrato un paio di volte, ed ero nervoso, perché lo apprezzato moltissimo. Era un perfetto gentiluomo, gentilissimo: uno dei più grandi cantanti degli ultimi trent’anni”.

(in aggiornamento)