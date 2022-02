Quella volta che Mahmood fu eliminato da X Factor

Nel 2019 Mahmood fu ospite della quinta puntata dei live di X Factor. Era reduce dal successo di “Soldi”, brano scritto insieme a Dardust e Charlie Charles con cui trionfò al Festival di Sanremo dopo aver vinto anche Sanremo Giovanni. Quando tre anni fa ritornò come super ospite negli studi televisivi del talent, fu sincero: “Nel 2012 non ero pronto”. Il riferimento è legato proprio alla sua partecipazione come concorrente a X Factor, tornata d’attualità dopo i traguardi raggiunti da “Brividi”, canzone portata in gara con Blanco all’ultima edizione del Festival della Città dei Fiori e capace, ancora una volta, di accompagnarlo sul gradino più della kermesse.

“Brividi”, con la produzione di Michelangelo, è stato certificato Disco di Platino e ha conquistato nuovo primato: il record di copie vendute di un singolo nelle prime due settimane di rilevazione. Rimane primo nella classifica Fimi/GfK dei singoli più venduti in Italia per la seconda settimana consecutiva su tutte le piattaforme digitali e della classifica EarOne delle canzoni più trasmese in radio della settimana. Inoltre è stato il più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream nelle prime 24 ore. Un record che si aggiunge al più alto debutto per una canzone italiana in quinta posizione nella classifica global della piattaforma.

Quando un pezzo tocca il cielo, come in questo caso, riemergono dagli scrigni del passato curiosità, video e aneddoti su chi lo interpreta. Ed è successo ovviamente anche a Mahmood: il suo video di presentazione per X Factor sta girando sui social alla velocità della luce. Mahmood, che all’epoca partecipava al talent con il suo vero nome, Alessandro Mahmoud, venne eliminato alla terza puntata del programma. Per essere precisi, Mahmood venne eliminato già durante gli Home Visit, ma la conquista di una “wild card” gli consentì di prendere comunque parte allo show. Per lui, però, le cose si fecero complicate sin da subito: nella seconda serata si salvò al ballottaggio grazie al voto di Simona Ventura, ma nella terza venne fatto fuori sempre al ballottaggio dai voti contrari di Morgan, Elio e Arisa, portando Simone Ventura a gridare all’ingiustizia. Oggi rivedere quel video, pensando alla carriera del cantautore milanese, all’epoca indubbiamente ancora acerbo, fa sorridere.