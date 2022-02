Pearl Jam contro Motley Crue, la polemica continua

Veloce riassunto delle puntate precedenti. Qualche giorno fa il leader dei Pearl Jam è stato intervistato dal New York Times: nel corso della chiacchierata con la prestigiosa testata americana il frontman dei Pearl Jam ha rievocato il periodo a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, poco prima - cioè - che l’ondata grunge si abbattesse sull’establishment rock dell’epoca. In uno dei passaggi salienti della conversazione il cantante ha spiegato:

"A San Diego lavoravo in un club e finivo per assistere a concerti ai quali mai avrei voluto assistere... band metal che - sto cercando di essere gentile - disprezzavo. ‘Girls, Girls, Girls’ e i Motley Crue... li odiavo. Odiavo il modo in cui facevano apparire i ragazzi. Odiavo il modo in cui facevano apparire le donne. Sembrava molto vuoto. Uscirono i Guns N' Roses e, grazie a Dio, almeno erano autorevoli"

L’esternazione non è sfuggita a Nikki Sixx, bassista della band losangelina, che - commentando sul proprio account Twitter ufficiale l’uscita del collega - ha fatto sapere:

“Mi ha fatto ridere leggere quanto il cantante dei Pearl Jam odiasse i Motley Crue. Soprattutto considerando che sono una delle band più noiose della storia. È una specie di complimento, vero?”

Nelle ultime ore è arrivata la replica dei Pearl Jam, sempre via Twitter. Postando un breve filmato di una vasta folla che canta in coro, durante un’esibizione live, il ritornello della loro “Given to Fly”, la band ha commentato ironicamente:

We ❤️ our bored fans. pic.twitter.com/B1cWuZDww4 — Pearl Jam (@PearlJam) February 7, 2022

“Amiamo i nostri fan annoiati”.

Il battage è da inquadrare nel cambiamento di prospettiva culturale riguardo la parità genere portato dal grunge sul panorama mainstream americano a inizio anni Novanta: fortemente legata alla scena alternative - punk, la nuova ondata di artisti e band aveva nel proprio DNA le istanze di figure come quelle di Kathleen Hanna, femminista e pioniera del movimento riot grrrl, legata a Kurt Cobain da Tobi Vail, all’epoca compagna del leader dei Nirvana e co-fondatrice, insieme alla stessa Hanna, delle Bikini Kill.