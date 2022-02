Eddie Vedder: "Odiavo "Girls, Girls, Girls" e i Motley Crue"

Eddie Vedder in una intervista rilasciata al New York Times ha discusso di molti argomenti di carattere musicale chiamando in causa colleghi come il frontman degli U2 Bono, i Motley Crue e i Guns N' Roses.



Riguardo il cantante della band irlandese: “Tutto ciò che posso davvero sperare è che altre persone apprezzino la musica che mi piace.

Tempo fa parlai con Bono. Lui suggeriva che noi dovessimo lavorare di più se non si voleva che il rock 'n' roll diventasse una nicchia. Disse che quando gli U2 fanno un disco, è come se avessero un cavallo da corsa e non vogliono solo avere il cavallo in gara, vogliono vincere la gara. Io dissi che partecipiamo alla gara e lasciamo correre il cavallo libero. Non volevo sembrare di essere intelligente. Questa era la verità. Lui era deluso da me. Ma il sogno era quello di stare in un gruppo che andava in tour e incideva dischi, e ci andava bene che le cose venissero ridimensionate se ciò avesse permesso al sogno di sopravvivere".



In un'altra parte dell'intervista ha ricordato di avere assistito alla fine degli anni Ottanta a concerti che non gli piacevano, prima che i Pearl Jam e band come loro cambiassero la scena con il movimento grunge. "A San Diego lavoravo in un club, caricavo e scaricavo. Finiva che vedevo dei concerti a cui non avrei scelto di andare... band metal che - sto cercando di essere gentile - disprezzavo. "Girls, Girls, Girls" e i Motley Crue... li odiavo. Odiavo il modo in cui facevano apparire i ragazzi. Odiavo il modo in cui facevano apparire le donne. Sembrava molto vuoto. Uscirono i Guns N' Roses e, grazie a Dio, almeno erano autorevoli. Nella scena alternativa di Seattle, le ragazze potevano indossare i loro anfibi e i maglioni, e i loro capelli sembravano quelli di Cat Power e non di Heather Locklear, niente contro di lei. Potevano avere un'opinione ed essere rispettate. Penso che sia un cambiamento che è durato. Suona molto banale, ma prima di allora erano dei corpetti. L'unica persona che indossava un corpetto negli anni '90 che apprezzavo era Perry Farrell".