Tananai ha festeggiato l'ultimo posto a Sanremo

"Sesso occasionale" era una delle canzoni più deboli di questo Festival di Sanremo: non la più brutta (premio che spetta a "Duecentomila ore di Ana Mena, secondo noi), ma non ha mai funzionato. Per sua stessa ammissione, Tananai l'ha steccata e proposta male sul palco. Nella versione di studio è un po' meglio (ricorda "L'esercito dei selfie" di Takagi e Ketra), ma tant'è.

C'è da dire però che lui è molto simpatico ed autoironico: lo possiamo confermare quando lo abbiamo intervistato e ci ha accolto con questo sfondo zoom che vedete sopra. Aveva trasformato la camera d'albergo nel set di un film erotico o qualcosa di simile.

E si è confermato ieri sera, con questo video diventato virale: la sua attesa e reazione alla classifica che l'ha incoronato ultimo dei 25 concorrenti in gara. "Tananai è il mio spirito guida", ha commentato un utente su Twitter.