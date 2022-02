Sanremo 2022, Elisa vola in alto: "Pensare che questa canzone non riuscivo a chiuderla..."

Torna al Festival a 21 anni dalla vittoria con "Luce (tramonti a nord est)" per presentare "O forse sei tu". E lascia tutti senza fiato. Il suo nuovo album, "Ritorno al futuro/Back to the future", sarà doppio e uscirà il prossimo 18 febbraio. Dopo la lunga chiacchierata che Elisa ci ha concesso, prima in classifica dopo le prime due serate di Festival, la cantautrice, in una nuova intervista video, ci racconta come è nata la canzone che porta in gara.

“È nata come una ballad classica. Non è propriamente contemporanea, per questo l’orchestra ha un ruolo fondamentale. Ho lavorato sugli archi con Will Medini, cercando di costruire degli incastri melodici romantici fra la voce e la musica - dice Elisa - credo che se su questo brano si spegnesse l’orchestra, si perderebbe molto della sua vita e del suo pathos. I giochi melodici tra la voce e la musica sono le assi portanti. Mi capita di canticchiare anche i suoni degli archi perché sono cantabili. Questo è un aspetto cruciale”. Cresce parola dopo parola, come un’onda. “Il pezzo parte solo con il piano e poi si arricchisce volgendo verso una soluzione armonica maestosa - continua - c’è una carica solenne. Anche lo special è molto importante: chiuso quello, sono riuscita a trovare la quadra della canzone. È un brano che avevo da parte da anni, ma mi mancavano una strofa e lo special”.