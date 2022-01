Elisa: da Jovanotti a Rkomi, tutte le collaborazioni del nuovo album

In attesa di tornare in gara a Sanremo la prossima settimana con il brano "O forse sei tu", Elisa ha deciso di svelare ulteriori dettagli del suo nuovo album di inediti, atteso sui mercati per il 18 febbraio, condividendo sui social la tracklist e gli ospiti della sua undicesima prova sulla lunga distanza.

“Ritorno al futuro/Back to the future”, questo il titolo del nuovo progetto della musicista di Monfalcone composto da un disco interamente in italiano e l'altro interamente in inglese, includerà in tutto 25 canzoni, tra cui i singoli già pubblicati - “Seta”, “A tempo perso” e “Show’s rollin’” - e il brano sanremese.

Come svelato dalla stessa cantante, nel disco sono presenti numerose collaborazioni con altri artisti: da Jovanotti a Mace, da Shablo a Elodie, e ancora Giorgia, Rkomi, DRD, Venerus, Michelangelo, Don Joe, Roshelle, Andrea Rigonat, Stevie Aiello, Sixpm, Marz & Zef. Per presentare gli ospiti del doppio album, Elisa ha scritto:

“In questo album l’aspetto della collettività e della condivisione era ancora più importante e più centrale rispetto ad altre volte”.

Questa la tracklist di “Ritorno al futuro/Back to the future”, con i nomi dei cantanti che duettano con lei nelle varie tracce e dei produttori:

“Ritorno al futuro”:

1. A tempo perso / prod. Sixpm

2. Seta / prod. DRD

3. Come sei veramente / prod. Andrea Rigonat - add. Prod. Michelangelo

4. O forse sei tu / prod. Andrea Rigonat

5. Litoranea / prod. Elisa & Mace

6. Quello che Manca (con Rkomi) / prod. Sixpm

7. Luglio (con Elodie, Giorgia, Roshelle) / prod. Elisa & Mace

8. Come te nessuno mai / prod. Andrea Rigonat

9. Non me ne pento / prod. Don Joe

10. Palla al centro (con Jovanotti) / prod. DRD

11. Chi lo sa / prod. Andrea Rigonat

12. Quando arriva la notte / prod. Mace & Venerus

“Back to the future”

1. Show’s Rolling’ / prod. Elisa, Marz & Zef

2. Let me / prod. Elisa

3. Drink to me / prod. Elisa, Marz & Zef

4. I feel it in the earth / prod. Elisa

5. Ordinary Day / prod. Andrea Rigonat

6. Tears may roll down now / prod. Elisa & Andrea Rigonat

7. Fuckin’ believers / prod. Elisa

8. Hope / prod. Elisa & Stevie Aiello

9. Domino / prod. Elisa & Sixpm

10.Like I want you / prod. Shablo & Elisa

11. My mission / prod. Elisa

12. Fire / prod. Elisa, Marz & Zef

13. Let it go to waste on me / prod. Elisa