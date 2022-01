Giorgio Gaber, Google gli dedica il "doodle"

Aprendo la pagina di Google Italia, oggi compare ciò che vedete nell'immagine di questa notizia: un ritratto disegnato di Giorgio Gaber. Il cantautore e teatrante milanese avrebbe compiuto oggi 83 anni, essendo nato il 25 gennaio del 1939, se una malattia non l'avesse portato via nel 2003, proprio il primo giorno dell'anno.

Cliccando sul ritratto di Gaber si apre la pagina "Giorgio Gaber" sul motore di ricerca.

Giorgio Gaber, che ha iniziato la sua carriera negli anni Cinquanta come chitarrista rock, anche in duo con Enzo Jannacci, durante gli anni Sessanta è stato molto popolare come interprete di canzoni, anche da classifica (qui una piccola storia dei suoi successi), per poi iniziare negli anni Settanta, con gli album "Il signor G" e "I borghesi" (qui il nostro approfondimento), il suo percorso originale che è stato il primo esempio di teatro-canzone.

Ma non va dimenticato un album particolare, in cui Gaber ha inciso canzoni scritte da Virgilio Savona del Quartetto Cetra e intitolato "Sexus et politica", in cui tutti i testi, che sono in italiano, sono però ispirati o tratti da opere poetiche di autori latini. Se volete potete ascoltarlo qui.