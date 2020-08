Quasi tutti ricordano il Virgilio Savona del Quartetto Cetra, delle canzoni del quale, insieme a Giacobetti, era l'autore abituale. Molti ricordano il Virgilio Savona delle canzoni politiche e impegnate, una produzione parallela di cui è buona testimonianza l'album "E' lunga la strada", del 1972. Alcuni ricordano anche il Virgilio Savona che insieme alla moglie Lucia Mannucci ha cantato canzoni per bambini (in "Cantilene, filastrocche e ninne nanne", "Alla fiera di Mastr'andrè" e "FIlastrocche in cielo e in terra"). Pochi, però, ricordano che Virgilio Savona è stato l'autore di tutte le canzoni cantate da Giorgio Gaber in un album intitolato "Sexus et politica", uscito nel 1970: in esso, tutti i testi, che sono in italiano, sono però ispirati o tratti da opere poetiche di autori latini. Gli argomenti delle canzoni sono quelli illustrati dal titolo. Oggi, undicesimo anniversario della scomparsa di Virgilio Savona, vi proponiamo di ascoltare le canzoni di questo disco molto particolare e molto speciale.