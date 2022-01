Fugees, salta definitivamente il reunion tour

Dopo lo spostamento ufficializzato alla fine dello scorso mese di ottobre, i Fugees si sono visti costretti a cancellare definitivamente il tour celebrativo per i 25 anni della pubblicazione di “The Score”, il secondo (e ultimo) album di inediti in studio pubblicato dal trio composto da Wyclef Jean, Pras Michel e Lauryn Hill nel 1996: a darne notizia è stata la stessa band con un post pubblicato sui propri canali social ufficiali.

“Comprendiamo la vostra delusione, ma il nostro tour per l'anniversario [di ‘The Score’] non potrà avere luogo”, si legge nella nota: “Il perdurare della pandemia da Covid-19 ha reso difficili le condizioni degli show, e vogliamo assicurarci di mantenere i nostri fan e noi stessi sani e al sicuro. Abbiamo avuto l'idea per onorare il 25° anniversario di ‘The Score’, ma ci siamo resi conto che potrebbe non essere il momento giusto per rivisitare questo vecchio album. Siamo grati per la serata speciale che abbiamo condiviso con alcuni di voi a New York, con quel raro momento dal vivo. Se l'opportunità, la sicurezza pubblica e la programmazione lo consentiranno, speriamo di poterlo rivivere presto. Grazie per tutto il vostro amore e supporto che ci avete dimostrato nel corso degli anni”.

Originariamente prevista tra gli scorsi 2 novembre e 18 dicembre, la serie di eventi era stata spostata a “inizio 2022” per “essere sicuri di avere le migliori possibilità che tutte le città toccate dalla tournée fossero libere da restrizioni, in modo da potersi esibire per il maggior numero di fan possibile”: oltre a una serie di città americane come Chicago, Oakland, Los Angeles, Atlanta, Miami, Newark e Washington DC, l'itinerario del tour aveva previsto due appuntamenti in Europa - a Londra e Parigi - e due puntate in Africa, in Ghana e Nigeria, presso venue non definite.