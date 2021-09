Fugees, la reunion dal vivo: i video del primo show in 15 anni

Dopo aver annunciato la reunion e un tour per celebrare i venticinque anni di “The Score”, secondo album dei Fugees originariamente pubblicato nel febbraio 1996, ieri sera – 22 settembre - il trio formato da Lauryn Hill, Wyclef Jean e Pras Michel si è esibito per il suo primo concerto a distanza di 15 anni dall’ultima apparizione pubblica insieme.

Come anticipazione della tournée che prenderà il via il 2 novembre a Chicago - prima di fare tappa a Oakland, Los Angeles, Atlanta, Miami, Newark, Washington DC, Parigi e Londra – ieri sera i Fugees hanno tenuto uno show speciale al Pier 17 di New York.

Nel corso della serata il trio ha proposto una scaletta – condivisa su Twitter e riportata più avanti - di nove canzoni, tra cui brani tratti da “The Score” e alcune hit come la loro versione di “Killing Me Softly With His Song”, prima di chiudere il set con una cover del classico di Bob Marley e i suoi Wailers, “No Woman, No Cry”. A testimonianza del live, diversi utenti presenti tra il pubblico hanno condiviso in rete video e registrazione del concerto.

Ecco alcune clip e immagini dello show: