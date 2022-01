A Torino un flash mob per Gigi D’Agostino

Ha avuto luogo nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 22 gennaio, a Mirafiori, quartiere dove il Dj è nato e cresciuto, un flash mob attraverso il quale fan e appassionati hanno espresso vicinanza a Gigi D’Agostino , Dj e star mondiale della dance che a metà dello scorso mese di dicembre aveva rivelato via social di essere stato colpito da un “grave male” in “modo aggressivo”. Il raduno, convocato spontaneamente via social, ha “occupato” pacificamente l’area compresa tra via Pramollo e mia Pomaretto, poco distante dallo storico stabilimento FIAT.

Nel corso dell’evento - al quale, in consolle, si è esibito anche un impersonatore della star di “L'amour toujours” - sono stati diffusi i brani più celebri dell’artista di “Bla Bla Bla” davanti al pubblico intervenuto, la cui affluenza - stando a quanto riferito da diverse testate locali - è stata stimata in circa 300 unità.

“Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo ", aveva fatto sapere D’Agostino sui suoi canali social lo scorso 17 dicembre, il giorno del suo 54esimo compleanno: “È un dolore costante. Non mi da pace. La sofferenza mi consuma... mi ha reso molto debole... ma continuo a lottare... spero di trovare un pochino di sollievo”.