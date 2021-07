Gigi D’Agostino, l’italiano da un miliardo di stream su Spotify che non si aspettava di ‘diventare un classico’ (ma un po’ sì)

Chi l’avrebbe detto che sarebbe toccato a un artista che in diversi considerano legacy il ruolo di alfiere del tricolore nel pantheon dello streaming? Nemmeno il diretto interessato, probabilmente. “Quando inizi a fare un lavoro come questo lo fai senza aspettarti niente”, ci racconta Gigi D’Agostino, colonna del djing tricolore e unico italiano presente nel “Billions Club” di Spotify, l’elenco dei brani che abbiano superato il miliardo di stream a quale si è aggiunto, in questi giorni, anche il classico dei Nirvana “Smells Like Teen Spirit”: “A dicembre compirò 54 anni: venendo considerato da diversi un’icona del passato, essere nel 2021 nel club del miliardo di stream di Spotify per me è una grande soddisfazione”