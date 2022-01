Sanremo 2022, il borsino social: primo Gianni Morandi, bene Emma Marrone e Cesare Cremonini

Quotazioni dei bookmaker a parte, da qualche anno a questa parte un altro importante indicatore di quale potrà essere la reazione del pubblico alle proposte che verranno presentate sul palco del Teatro Ariston sono i social: a fare il punto della situazione a una settimana dalla settantaduesima edizione del Festival della Canzone Italiana è un’indagine condotta da Sensemakers in collaborazione con Hareblee, diffusa da PrimaOnline.

Nella classifica generale condotta - tra i mesi di ottobre e dicembre dello scorso anno - sui canali social ufficiali di artisti e ospiti attesi a partire dal primo a Sanremo a fare la parte del leone sono i Maneskin, con un aggregato - tra Facebook, Instagram e Twitter - pari a 36 milioni di interazioni: il dato - enorme, se rapportato al resto della classifica - è ovviamente influenzato dalla popolarità a livello internazionale che ha investito la formazione capitolina dallo scorso 28 maggio, data del trionfo della band di Damiano David e Victoria De Angelis all’edizione 2021 dell’Eurovision Song Contest.

Alle spalle del gruppo di “Beggin’” si piazza Gianni Morandi, con 4,7 milioni di interazioni, seguito da - ex aequo - Emma Marrone e Cesare Cremonini con 3,7. Sangiovanni, a quota 3,3 milioni, precede (oltre alle ospiti Sabrina Ferilli e Paola Di Benedetto, rispettivamente a quota 2,9 e 2,3 milioni) Blanco (1,9 milioni) e Laura Pausini (1,7 milioni). Chiude la top ten Rkomi, i cui social hanno fatto registrare, nell’ultimo trimestre del 2021, un milione e mezzo di visualizzazioni.

Restringendo la ricerca al periodo compreso tra la metà dello scorso mese di dicembre e quella di questo gennaio, Gianni Morandi resta in vetta alle preferenze degli utenti della piattaforme social: il cantante emiliano ha totalizzato sui propri social ufficiali un totale di 858mila interazioni, circa 600mila di più di Emma Marrone, seconda nella classifica di Sensemakers e Hareablee, ferma a quota 266mila. A dare una spinta alla performance di Morandi è stato il mea culpa del 4 gennaio scorso per il post col quale era stata svelato, in parte, il brano scritto da Jovanotti che sarà presentato sul palco del Teatro Ariston: l’ammissione “Questa volta l’ho fatta grossa…” ha raccolto 180mila interazioni su Facebook e 137mila su Instagram. Emma Marrone, dal canto suo, annunciando la presenza di Francesca Michielin come sua direttrice d’orchestra al prossimo Festival della Canzone Italiana ha registrato, sul proprio canale Instagram, ben 136mila interazioni.