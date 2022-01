Sanremo, Gianni Morandi: “Ho un nuovo telefono per non combinare più guai”

Dopo l’incidente social che ha rischiato di costare a Gianni Morandi l'esclusione dal Festival di Sanremo 2022 per aver pubblicato in rete un'anteprima del brano che l’artista presenterà in gara sul palco dell’Ariston, "Apri tutte le porte”, il 77enne cantante di Monghidoro ha pubblicato sui social un nuovo messaggio.

Attraverso un post condiviso oggi, 5 gennaio, e accompagnato da una fotografia, la voce di “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte” ha presentato la soluzione adottata per evitare futuri inconvenienti: “Questo è Il mio nuovo telefono per non combinare più guai…”, ha scritto sui social Morandi.

Secondo la versione di Gianni Morandi e della Rai, presentata attraverso una nota ufficiale diffusa ieri, il cantante ha “involontariamente” pubblicato sulla sua pagina Facebook un estratto del suo singolo sanremese, scritto per lui da Jovanotti e prodotto da Mousse T, a causa di un “inconveniente tecnico, dovuto alla necessità di Morandi di portare un tutore alla mano destra che ha subito diversi interventi a seguito dell’incidente occorsogli alcuni mesi fa. L’impedimento al movimento della mano ha determinato l’errore per cui Morandi ha messo in rete il backstage che stava vedendo privatamente”. Per questo motivo l’artista resta in gara con "Apri tutte le porte”.

A seguito dell'incidente, ieri il cantante ha anche condiviso sui social un messaggio di scuse rivolto alla sua casa discografica, ai musicisti e a tutte le persone coinvolte nel progetto. "Questa volta l’ho fatta grossa", ha scritto Morandi che, dopo essersi scusato ed essersi detto "affranto e dispiaciuto" per l'accadauto, ha poi concluso il post dicendo: "Forse da oggi è meglio che dei social se ne occupi Anna".