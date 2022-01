Addio a Meat Loaf

All'età di 74 anni ci ha lasciato Meat Loaf. Il musicista e attore statunitense, il cui vero nome era Marvin Lee Aday, è morto ieri sera, stando a quanto è stato pubblicato stamane sulla sua pagina Facebook. La causa della morte non è nota.

"I nostri cuori sono spezzati nell'annunciare che l'incomparabile Meat Loaf è morto questa sera con la moglie Deborah al suo fianco. Le figlie Pearl e Amanda e gli amici intimi sono stati con lui nelle ultime 24 ore. La sua straordinaria carriera ha attraversato 6 decenni e ha vendute oltre 100 milioni di album in tutto il mondo e recitare in oltre 65 film, tra questi Fight Club, Focus, Rocky Horror Picture Show e Wayne's World. "Bat Out of Hell" è uno dei 10 album più venduti di tutti i tempi".

Il messaggio sul social continuava con queste altre parole: “Sappiamo quanto ha significato per molti di voi e apprezziamo davvero tutto l'amore e il supporto mentre attraversiamo questo periodo di dolore per la perdita di un artista così stimolante e di un brav'uomo. Vi ringraziamo per la vostra comprensione della nostra esigenza di privacy in questo momento. Dal suo cuore alle vostre anime... don’t ever stop rocking!".

Meat Loaf era nato a Dallas, in Texas, il 27 settembre 1947. Ha pubblicato il suo primo album "Bat Out Of Hell" nel 1977, uno dei dischi più venduti di tutti i tempi con 43 milioni di copie. Il disco è il prima di una trilogia completata da "Bat Out Of Hell II: Back Into Hell" (1993) e "Bat Out Of Hell III: The Monster Is Loose" (2006).



Nel disco del 1993 era inclusa la canzone "I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)", il suo più grande successo. Un brano che ha raggiunto il numero uno della classifica in 28 paesi e gli è valso il Grammy Award per la migliore performance vocale rock di un solista.

Meat Loaf ha pubblicato in carriera una dozzina di album in studio, l'ultimo dei quali è "Braver Than We Are" ( leggi qui la recensione ) pubblicato nel settembre del 2016.