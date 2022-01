Maneskin ancora star negli Usa: i video dello show all'iHeartRadio ALTer EGO

I Maneskin star negli Usa, ancora. Questa notte la band capitanata da Damiano David si è esibita all'iHeartRadio ALTer EGO, festival organizzato dal network radiofonico americano, alternandosi sul palco del Forum di Los Angeles con - tra gli altri - All Time Low, Codplay (che hanno ritrovato dopo la finale di "X Factor" dello scorso dicembre al Mediolanum Forum di Assago, in occasione della quale il frontman del gruppo britannico, Chris Martin, ha pure fatto grossi complimenti al quartetto), Imagine Dragons e Kings of Leon.

La formazione romana vincitrice dell'ultima edizione del Festival di Sanremo e poi trionfatrice dell'Eurovision Song Contest, ormai lanciatissima a livello internazionale, ha proposto un set compatto: cinque pezzi in totale, che sono però bastati a Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio per mandare su di giri il pubblico del Forum di Los Angeles, dove lo scorso 31 dicembre avevano chiuso il loro 2021 - un anno segnato da successi impensabili fino a un anno fa, per una band italiana - esibendosi in occasione del concertone di Capodanno della Abc.

I Maneskin hanno aperto il loro show con "Zitti e buoni", poi hanno suonato il loro ultimo singolo "Mammamia", la cover di "Beggin'" dei Four Seasons che a distanza di quattro anni dalla prima esecuzione sul palco di "X Factor" ha permesso al gruppo di sfondare nelle classifiche americane, riscoperta dai fan dopo il trionfo all'Eurovision Song Contest. Chiusura con "For your love" e "I wanna be your slave". Ecco i video dell'esibizione:

I Maneskin sono candidati ai Brit Awards 2022, i premi musicali più importanti nel Regno Unito, la cui cerimonia di consegna si svolgerà il prossimo 8 febbraio all'O2 di Londra. La band è candidata nelle categorie "International Group of the Year" (se la vedranno con ABBA, Bts, Silk Sonic e War on Drugs) e "Best International Song" (con "I wanna be your slave").