I Coldplay volevano fare una cover dei Maneskin a "X Factor", dice Chris Martin

I Coldplay volevano fare una cover dei Maneskin alla finale di "X Factor". Non è un rumors: a rivelarlo è stato il frontman della band britannica, che questa sera al Forum di Assago si esibirà in occasione della finale della quindicesima edizione del talent, Chris Martin. Intervistato durante le prove dello show da RTL 102.5, il cantautore ha rivelato:

Martin è poi tornato sulle dichiarazioni delle scorse settimane su un possibile stop dei Coldplay nell'imminente futuro. E ha detto:

Faremo solo musica dal vivo, l'anno prossimo torneremo in tour in giro per il mondo. Stiamo raggiungendo il nostro obiettivo: per fare un tour veramente green bisognerebbe utilizzare tecnologie che ancora non esistono.