I video dello show dei Maneskin a Los Angeles per Capodanno (e la cover dei Cugini Di Campagna)

Hanno chiuso il 2021 suonando. Non Italia, ma - di nuovo - dall'altra parte del mondo, anzi dell'Atlantico. I Maneskin sono stati tra i protagonisti del concertone di Capodanno di Los Angeles, trasmesso in diretta dall'emittente televisiva statunitense Abc e condotto dal popolarissimo Ryan Seacrest. Oltre alla band capitanata da Damiano David si sono alternati nel corso della serata sul piccolo schermo anche OneRepublic, Avril Lavigne e Travis Barker, Polo G, French Montana, Macklemore e Ryan Lewis.

Il quartetto romano si è esibito sulle note della cover di "Beggin'" dei Four Seasons ormai diventata un classico negli Usa, grazie al boom che ha avuto su TikTok dopo la vittoria del gruppo all'Eurovision Song Contest con "Zitti e buoni", che ha lanciato il fenomeno Maneskin a livello internazionale, e il singolo "Mammamia". Ecco i video dello show:.

I Maneskin hanno celebrato il loro 2021 con un post condiviso sui social in cui hanno fatto sapere ai fan di dover ancora metabolizzare tutto quello che è successo alla band in questi ultimi mesi. Il momento d'oro del gruppo è stato suggellato anche da un articolo del prestigioso Los Angeles Times, che parlando di Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio ha scritto: "Ecco come quattro italiani ossessionati dagli Anni '70 sono diventati la band preferita dagli americani".

Mentre dall'altra parte dell'Atlantico i Maneskin si preparavano per l'esibizione a Los Angeles, in Italia i Cugini Di Campagna lanciavano una nuova frecciatina, l'ennesima, alla band. Ospiti del concerto di Capodanno di Rai1, condotto da Amadeus dalle Acciaierie di Terni, Ivano Michetti e soci hanno fatto ascoltare ancora una volta la loro cover di "Zitti e buoni", dopo aver accusato i Maneskin di avergli copiato il look.

I Maneskin dovrebbero tornare a febbraio al Festival di Sanremo: dal palco dell'Ariston tutto partì, lo scorso marzo, quando Damiano e compagni trionfarono a sorpresa con "Zitti e buoni", e su quel palco il quartetto è ora atteso da superospite, in attesa del tour nei palasport in programma - pandemia permettendo - la prossima primavera, prima del concerto al Circo Massimo di Roma.