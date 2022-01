Richard Ashcroft pubblica una nuova versione del duetto con Liam Gallagher

Richard Ashcroft ha reso disponibile all’ascolto una nuova versione della collaborazione con Liam Gallagher su "C'mon people (We're making it now)”, brano tratto dal repertorio solista dell’ex voce dei Verve e originariamente incluso nel suo album di debutto solista "Alone with everybody” del 2000. I due artisti hanno realizzato insieme una cover acustica della canzone per il più recente disco di Ashcroft, intitolato "Acoustic hymns vol. 1” e uscito lo scorso mese di ottobre, di cui ora è stato pubblicato un remix.

La nuova versione di "C'mon people (We're making it now)”, battezzata “Don’t stop now”, ed è disponibile nel video riportato di seguito:

Nel corso di alcune recenti interviste, oltre a far sapere di voler scrivere per le star del pop come Rihanna e Adele, Richard Ashcroft ha affermato di voler lavorare nuovamente con l’ex cantante degli Oasis. Con l’amico Liam, infatti, l’ex Verve ha raccontato di voler collaborare su altro materiale dopo la loro versione di "C'mon people”. "Mi piacerebbe scrivere una canzone con Liam. Se lui è d'accordo, io ci sono. Ho un sacco di idee su ciò che io e Liam potremmo fare. Mi piacerebbe avere un po' più di tempo per realizzarlo”, ha detto Ashcroft.