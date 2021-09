Richard Ashcroft, in arrivo l'album "Acoustic Hymns Vol. 1"

L'attività discografica solista di Richard Ashcroft era ferma all'ottobre 2018 quando pubblicò "Natural Rebel" (leggi qui la recensione), quel disco rimarrà l'ultimo dell'ex frontman dei Verve ancora per poco poiché il prossimo 29 ottobre raggiungerà il mercato "Acoustic Hymns Vol. 1", una rivistazione acustica di dodici suoi brani scelti tra quanti incisi da solista e con i Verve.

Nell'album un featuring di lusso, quello dell'ex Oasis Liam Gallagher, in "C'mon People (We're Making It Now)", brano incluso nel primo album solista di Ashcroft, uscito nel 2000, "Alone with Everybody" (leggi qui la recensione). La canzone venne in precedenza registrata anche dai Verve per il loro disco "Urban Hymns" (leggi qui la recensione), pubblicato nel 1997, ma non inserita nella tracklist finale.

Il disco è coprodotto da Richard Ashcroft e Chris Potter, la sezione d'archi è stata arrangiata da Will Malone, ed è stato registrato agli Abbey Road Studios di Londra, con la sua band completata dalla presenza di Chuck Leavell al pianoforte, Roddy Bloomfield a guidare la sezione degli ottoni e Steve Wyreman alla chitarra acustica e agli arrangiamenti dei cori.

Ashcroft, che dopodomani compirà 50 anni, sarà impegnato in una serie di concerti, chiaramente acustici, in Gran Bretagna.

Tracklist:

1. 'Bittersweet Symphony'

2. 'A Song For The Lovers'

3. 'Sonnet'

4. 'C'mon People (We're Making It Now)'

5. 'Weeping Willow'

6.. 'Lucky Man'

7. 'This Thing Called Life'

8. 'Space & Time'

9. 'Velvet Morning'

10. 'Break The Night With Colour'

11. 'One Day'

12. 'The Drugs Don't Work'