alt-j, “Hard Drive Gold” è il nuovo singolo dall'album "The Dream"

Gli alt-J pubblicato un nuovo singolo, il terzo, intitolato “Hard Drive Gold”, tratto dal loro nuovo album, “The Dream”, la cui uscita è attesa per l’11 febbraio e che giunge dopo quattro anni e mezzo dal precedente “Relaxer” (leggi qui la recensione) pubblicato nel giugno 2017.

In “Hard Drive Gold” il cantante Joe Newman si rivolge in tono ironico a chi pensa di poter guadagnare velocemente con le criptovalute. Per la prima volta, Newman riveste anche i panni del regista del videoclip insieme alla compagna Darcy Wallace.

L’album sarà disponibile su CD e vinile 180gr, oltre che in vinile di diversi colori in edizione limitata. Sarà possibile preordinare anche il CD con libro con la copertina rigida che richiama il quaderno utilizzato da Joe Newman per comporre “The Dream”, con testi scritti a mano e vari disegni. Sullo store della band ci saranno inoltre bundle con stampe autografate e cassette e vinili esclusivi.

La band ha annunciato anche un contest ad estrazione per vincere una chitarra Larrivee P-05, lo stesso modello utilizzato da Newman per scrivere la maggior parte dei brani di “The Dream” e usato durante la registrazione di “Get Better”, su cui ha trascritto il testo del brano. L’intero ricavato verrà devoluto a Plan International, un’associazione benefica che lavora in oltre 50 paesi per creare condizioni di uguaglianza per le ragazze e difendere i diritti dei bambini. I fan possono partecipare all’estrazione cliccando qui.