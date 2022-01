I Camaleonti: “Insieme facevamo scherzi irresistibili”

Con un’esecuzione dal vivo del loro singolo del 1968 “Io per lei” - cover con testo in italiano del brano "To give" di Frankie Valli con i suoi Four Seasons - oggi, 5 gennaio, i Camaleonti hanno aperto la loro partecipazione al programma “Oggi è un altro giorno”, condotto da Serena Bortone e in onda nel primo pomeriggio su Rai 1.

Livio Macchia e Antonio "Tonino" Cripezzi, tra i fondatori dello storico gruppo (originariamente costituito anche da Paolo de Ceglie, rimasto nella band fino alla sua scomparsa nel 2004, oltre che da Gerry Manzoli, che lasciò 1982, e da Riki Maiocchi, in formazione fino al 1966 e scomparso quasi 17 anni fa), insieme a Valerio Veronese, Massimo Brunetti e Massimo Rocco sono stati ospiti del salotto televisivo di Serena Bortone - dove sono già stati visti lo scorso aprile - per ripercorrere la loro carriera, raccontando anche aneddoti "divertenti" insieme a Memo Remigi su Iva Zanicchi, oltre che per ricordare i compagni di band scomparsi ed eseguire dal vivo alcune loro canzoni (di cui una insieme a Remigi). Tra le sue canzoni più note proposte dal vivo a “Oggi è un altro giorno”, la band ha suonato anche “Mamma mia”, scritta da Mogol e Lucio Battisti, che hanno omaggiato in un momento della puntata dedicato al suo ricordo.

“Ci siamo conosciuti ritrovandoci nei parchi della zona di Milano: ci si trovava con chitarre e tutto il resto e ci si divertiva”: così Macchia ha iniziato a ripensare alla carriera dei Camaleonti raccontandone la storia, a partire dalla genesi della loro fondazione, in pieno movimento beat, e ricordando l’atmosfera di Milano negli anni Sessanta.

Nel corso della loro partecipazione al programma, i Camaleonti hanno anche raccontato gli “scherzi irresistibili” che erano soliti fare ai loro amici o colleghi. Tra le loro vittime, c’è stato anche Little Tony: ecco un estratto video in cui Livio Macchia racconta l’episodio.