Ian Paice pubblica un video in cui mostra i suoi esercizi alla batteria

Il batterista dei Deep Purple Ian Paice ha pubblicato sul suo canale YouTube un video di quasi 17 minuti in cui mostra immagini degli esercizi che svolge per tenersi in allenamento e spiega come si prepara quando deve entrare in studio di registrazione per incidere un album.

Il 73enne Paice è l'unico dei membri dei Deep Purple a non essere mai cambiato ed è presente sin dalla fondazione del gruppo britannico. Quando la band si sciolse nel 1976, Ian si unì al cantante dei Purple David Coverdale per formare i Whitesnake. Nel 1984 i Deep Purple ripresero l'attività e Paice tornò, puntuale, al suo posto dietro i tamburi.

Nel 2020, durante una seduta di domande e risposte con i fan, a Ian Paice venne chiesto se avesse mai sentito il bisogno di suonare una doppia grancassa, lui rispose: "Beh, non proprio.

L'unica volta che l'abbia mai fatto fu su “Fireball” perché aggiunse qualcosa al brano. Il modo in cui il riff si dipanava, aveva bisogno di una potenza doppia. Quando stavo crescendo, l'unico ragazzo che effettivamente usava due grancasse che conoscevo era il meraviglioso Louie Bellson. E anche lui non aveva non la padroneggiava al meglio. Ci sono alcuni meravigliosi giovani batteristi in giro di questi tempi che hanno reso la cosa della doppia grancassa un'arte incredibilmente fine. Ma io ho sempre preferito pensare secondo schemi. A volte con la grancassa, non è dove metti la nota, è dove non metti la nota, e questo che la fa funzionare.”.

I Deep Purple hanno pubblicato di recente l'album di cover "Turning to Crime" (leggi qui la recensione) e se non ci saranno ulteriori spostamenti si esibiranno dal vivo nel nostro paese questa estate il 2 luglio a Roma e il 3 luglio a Bologna, tornando per un terzo appuntamento durante l'autunno il 17 ottobre al Mediolanum Forum di Assago, nei pressi di Milano.