Concerti, Deep Purple: il tour italiano spostato al 2022

Giunge comunicazione che, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, le date due italiane del 'The Whoosh! Tour' dei Deep Purple sono posticipate al 2022 con l’aggiunta di uno show a Roma che si terrà il 2 luglio alla Cavea Auditorium Parco della Musica.

Il concerto originariamente previsto per il 6 luglio 2020 al Bologna Sonic Park, all'Arena Parco Nord, successivamente spostato al 5 luglio 2021 è stato riprogrammato per il 3 luglio 2022.

Mentre, il live al Mediolanum Forum di Assago, vicino Milano, inizialmente previsto per il 19 ottobre 2020, poi spostato al 19 ottobre 2021, si terrà il 17 ottobre 2022 ed avrà quale special guest i Jefferson Starship.

Calendario:

02.07.2022 Roma, Rock in Roma presso Cavea Auditorium Parco della Musica

03.07.2022 Bologna, Bologna Sonic Park presso Arena Parco Nord

17.10.2022 Assago (Mi), Mediolanum Forum special guest Jefferson Starship

I biglietti per la nuova data di Roma della storica band britannica sono in vendita sul circuito Ticketone. I biglietti per i concerti di Bologna e Milano rimangono validi per la nuova data e sono in vendita sempre su Ticketone.