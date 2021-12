Andy Summers, c'è molta vita dopo i Police

Una quindicina di album di inediti a suo nome (più un “best of”), otto album in collaborazione con altri artisti (dei quali due con Robert Fripp), nove colonne sonore: non si può certo dire che Andy Summers, che oggi 31 dicembre compie 69 anni, sia stato con le mani in mano, dopo che si è chiusa l’avventura dei Police (nei quali era entrato nel 1977, sostituendo il chitarrista originario Henri Padovani).

Musicista curioso e avventuroso, incline alla sperimentazione, amante del jazz, Andy è un personaggio piuttosto schivo e riservato; per i molti che non hanno seguito la sua produzione da solista, ecco nelle prossime pagine una serie di assaggi dagli album della sua discografia.

“Love is the strangest way”, da “XYZ”, 1987

“Red balloon”, da “Mysterious barricades”, 1988

“The island of Silk”, da “The golden wire”, 1989

“Big thing”, da “Charming snakes”, 1990

“Bacchante”, da “World gone strange”, 1991

“I remember”, da “Synaestesia”, 1995

“The Three Marias”, da “The last dance of Mr X”, 1997

“Think of one”, da “Green chimneys”, 1999

“Goodbye Pork pie hat” / “Where can a man find peace”, da “Peggy’s blue skylight”, 2000

“Weird nightmare” (con Debbie Harry), da “Peggy’s blue skylight”, 2000

“Above the world”, da “Earth + Sky”, 2003

“Giganthopitecus”, da “Triboluminescence”, 2017