Britney Spears torna a cantare (nel bagno di casa)

Britney Spears è tornata libera dopo 13 anni grazie alla sentenza del tribunale che ha revocato la custodia legale del padre. La pop star ha segnato numeri da capogiro su YouTube e Spotify, ha guadagnato oltre 10milioni di follower su Instagram ed è stata la persona più cercata dell'anno su Google. Intanto, piano piano, nonostante in più dichiarazioni abbia espresso la volontà di non tornare più a una dimensione live, sta lentamente tornando alla normalità e alla musica. E sui social ha postato un video mentre canta.

Spears ha pubblicato su Instagram una clip mentre canta a squarciagola. Nella didascalia a commento del filmato la star .ha chiamato in causa la sua famiglia, addtandola per la mancanza di supporto durante la sua tutela: "Ho capito questo solo oggi ragazzi... dopo quello che la mia famiglia ha cercato di farmi tre anni fa... avevo bisogno di essere la cheerleader di me stessa". La cantante ha anche rivelato di avere una "nuova canzone in lavorazione", ma non ha fornito ulteriori dettagli.