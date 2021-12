Achille Lauro gareggerà a Sanremo 2022 con un coro gospel

Torna al Festival di Sanremo per la quarta volta in quattro anni. E punta a sorprendere e a spiazzare ancora, come fatto nel 2019 con la svolta pop-punk di "Rolls Royce", le "passerelle" del 2020 con "Me ne frego" e i "quadri artistici" di quest'anno. Achille Lauro ha svelato che sul palco dell'Ariston, in occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022, non salirà da solo. Il cantante romano porterà con sé un coro gospel. E che coro gospel. Si tratta dell'Harlem Gospel Choir, uno dei più importanti cori gospel statunitensi, che ha condiviso il palco con - tra gli altri - Bono, Diana Ross, Nile Rodgers e Judy Collins.

Achille Lauro ha svelato il titolo della canzone che presenterà in gara durante la finale di Sanremo Giovani, in diretta stasera su Rai1, sfilando - insieme agli altri big del Festival - di fronte alle telecamere del Teatro del Casinò di Sanremo, durante l'evento condotto da Amadeus: è "Domenica". “Sanremo è una mostra della musica italiana, è un onore esporre qui”, ha detto il cantante.

L'ultimo album di Achille Lauro è "Lauro", uscito la scorsa primavera, dopo "1990" e "1920 - Achille Lauro & The Untouchable Band".