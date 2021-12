Sananda Maitreya, è uscito il video del nuovo singolo "Her Kiss"

E' uscito il video di “Her Kiss”, nuovo singolo di Sananda Maitreya estratto dal suo dodicesimo e più recente doppio album “Pandora's PlayHouse” (leggi qui la recensione), pubblicato lo scorso 15 marzo, che ha raccontato in questa intervista.

Sananda spiega così "Her Kiss": ”E' una canzone dedicata a tutte le persone che hanno lottato contro il meschino e lunatico sabotaggio della depressione, che è un maestra molto esigente e un'amante ancora peggiore. La canzone è ugualmente dedicata a coloro che amano essere baciati.”

Il video, diretto da Luciano Boschetti, che accompagna il brano è stato girato a Villa Arconati, vicino Milano. Riguardo la clip il 59enne musicista nato a New York dice, “In alcune delle sue stanze vediamo l'oscurità e le profondità della disperazione che navigano come le navi in una potente tempesta, quando vengono sballottate e rotolate dai terribili pugni del destino. Vediamo la nostra buona amica trasformazione arrivare per lenire lo spirito selvaggio verso un orizzonte visibile non toccato dagli scoppi di terrore. Vediamo la solitudine essere superata e le anime protendersi verso il completamento, verso la luce e l’Amore. Vediamo un'età che lotta per definirsi in base al proprio bisogno di maggiore flessibilità e verità”.

E aggiunge ancora: “Si può notare che abbiamo selezionato diverse persone di differenti affiliazioni tribali per interpretare Pandora poiché nessuna donna può far giustizia alla sua illustrazione completa né sarà ridotta ad una "razza" poiché c'è solo una razza, l’incredibile razza umana”.

Sananda dedica il video - come recita il comunicato stampa - a coloro che cercano la luce nel buio della depressione. A coloro che vedono la depressione come una montagna da scalare, ma grazie alla visione, riescono a comprendere che è la loro montagna. Noi stessi siamo la luce che cerchiamo e solo da noi stessi possiamo trovare il permesso e la capacità di brillare!!!